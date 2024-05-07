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В Белгородской области локализовали пожар на зерносушилке

В Белгородской области локализовали пожар на зерносушилке - РИА Новости, 07.05.2024

В Белгородской области локализовали пожар на зерносушилке

Пожар на зерносушилке в поселке Ракитное Белгородской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:05

2024-05-07T21:05

2024-05-07T21:06

происшествия

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар на зерносушилке в поселке Ракитное Белгородской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "Пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее ведомство информировало, что зерносушилка на площади тысячи квадратных метров загорелась на складе в поселке Ракитное Белгородской области.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)