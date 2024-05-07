https://ria.ru/20240507/pozhar-1944529205.html

В Белгородской области загорелась зерносушилка

В Белгородской области загорелась зерносушилка - РИА Новости, 07.05.2024

В Белгородской области загорелась зерносушилка

Зерносушилка на площади тысячи квадратных метров загорелась на складе в поселке Ракитное Белгородской области, пожар тушат 30 человек, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:44

2024-05-07T20:44

2024-05-07T20:45

происшествия

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зерносушилка на площади тысячи квадратных метров загорелась на складе в поселке Ракитное Белгородской области, пожар тушат 30 человек, сообщили в МЧС РФ. "Загорание произошло в металлической зерносушилке и одноэтажном складском помещении в посёлке Ракитное. По предварительным данным, площадь пожара составляет одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечено более 30 человек и 8 единиц техники.

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белгородская область

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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)