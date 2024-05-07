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В Вихоревке Иркутской области во время пожара сгорели 14 домов
В Вихоревке Иркутской области во время пожара сгорели 14 домов - РИА Новости, 07.05.2024
В Вихоревке Иркутской области во время пожара сгорели 14 домов
В городе Вихоревка Иркутской области во время пожара сгорели 14 домов, в которых проживали более 50 человек, сообщает мэр Братского района Александр Дубровин в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:22
2024-05-07T16:22
2024-05-07T16:28
происшествия
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ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости. В городе Вихоревка Иркутской области во время пожара сгорели 14 домов, в которых проживали более 50 человек, сообщает мэр Братского района Александр Дубровин в Telegram-канале.В понедельник в Иркутской области из-за пожаров в садоводствах Братского района и городе Вихоревка был введен режим ЧС. По данным ГУМЧС региона, в этот день в муниципалитете действовало 29 пожаров, из которых четыре – крупные, 7 – ландшафтные. На пожарах в СНТ "Алюминщик" и "Локомотив" погибли два человека, в СНТ "Убские дачи" была травмирована женщина, она находится в больнице. Устанавливаются причины возгораний, оценивается материальный ущерб. "По последним данным, в жилом секторе города Вихоревка сгорело 14 жилых помещений. Это 7 домов, два из которых двухквартирные и один трехквартирный. Три дома огонь повредил частично. Кроме того, на приусадебных участках пострадали или сгорели полностью 17 нежилых строений. Это гаражи, бани, сараи", - написал Дубровин.Он отметил, что по спискам в сгоревших домах проживал 51 человек. С пострадавшими семьями работают специалисты Вихоревской администрации, коллеги из администрации Братского района, специалисты соцзащиты. В городе открыт пункт временного размещения и сбора гуманитарной помощи.
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происшествия, жилье, вихоревка, братский район, иркутская область, пожар в братском районе иркутской области, россия
Происшествия, Жилье, Вихоревка, Братский район, Иркутская область, Пожар в Братском районе Иркутской области, Россия
В Вихоревке Иркутской области во время пожара сгорели 14 домов
В городе Вихоревка сгорели 14 домов, в них проживали более 50 человек
ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости.
В городе Вихоревка Иркутской области во время пожара сгорели 14 домов, в которых проживали более 50 человек, сообщает мэр Братского района Александр Дубровин в Telegram-канале
.
В понедельник в Иркутской области из-за пожаров в садоводствах Братского района и городе Вихоревка был введен режим ЧС. По данным ГУМЧС региона, в этот день в муниципалитете действовало 29 пожаров, из которых четыре – крупные, 7 – ландшафтные. На пожарах в СНТ "Алюминщик" и "Локомотив" погибли два человека, в СНТ "Убские дачи" была травмирована женщина, она находится в больнице. Устанавливаются причины возгораний, оценивается материальный ущерб.
"По последним данным, в жилом секторе города Вихоревка сгорело 14 жилых помещений. Это 7 домов, два из которых двухквартирные и один трехквартирный. Три дома огонь повредил частично. Кроме того, на приусадебных участках пострадали или сгорели полностью 17 нежилых строений. Это гаражи, бани, сараи", - написал Дубровин.
Он отметил, что по спискам в сгоревших домах проживал 51 человек. С пострадавшими семьями работают специалисты Вихоревской администрации, коллеги из администрации Братского района, специалисты соцзащиты. В городе открыт пункт временного размещения и сбора гуманитарной помощи.