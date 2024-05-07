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В СНТ в Братском районе Иркутской области потушили крупный пожар
В СНТ в Братском районе Иркутской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 07.05.2024
В СНТ в Братском районе Иркутской области потушили крупный пожар
Крупный пожар в садовом товариществе "Алюминщик" в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:30
2024-05-07T15:30
2024-05-07T15:38
происшествия
братский район
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крупный пожар в садовом товариществе "Алюминщик" в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Братском районе Иркутской области на территории СНТ "Алюминщик" объявлена ликвидация последствий пожара", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия приступили к работе специалисты испытательной пожарной лаборатории. "Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, виновное лицо, материальный ущерб устанавливаются", - заключил представитель ведомства.
https://ria.ru/20240507/mchs-1944315201.html
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происшествия, братский район, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Братский район, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области
В СНТ в Братском районе Иркутской области потушили крупный пожар
В СНТ "Алюминщик" в Братском районе Иркутской области потушили крупный пожар