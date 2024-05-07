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В СНТ в Братском районе Иркутской области потушили крупный пожар

В СНТ в Братском районе Иркутской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 07.05.2024

В СНТ в Братском районе Иркутской области потушили крупный пожар

Крупный пожар в садовом товариществе "Алюминщик" в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:30

2024-05-07T15:30

2024-05-07T15:38

происшествия

братский район

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крупный пожар в садовом товариществе "Алюминщик" в Братском районе Иркутской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Братском районе Иркутской области на территории СНТ "Алюминщик" объявлена ликвидация последствий пожара", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия приступили к работе специалисты испытательной пожарной лаборатории. "Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, виновное лицо, материальный ущерб устанавливаются", - заключил представитель ведомства.

https://ria.ru/20240507/mchs-1944315201.html

братский район

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