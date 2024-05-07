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В Берлине потушили пожар на заводе Diehl
В Берлине потушили пожар на заводе Diehl - РИА Новости, 07.05.2024
В Берлине потушили пожар на заводе Diehl
Завершены работы по тушению на загоревшемся на прошлой неделе заводе гальванических покрытий Diehl, могут потребоваться дополнительные работы с очагами тления,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:21
2024-05-07T11:21
2024-05-07T11:39
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Завершены работы по тушению на загоревшемся на прошлой неделе заводе гальванических покрытий Diehl, могут потребоваться дополнительные работы с очагами тления, заявили РИА Новости в пресс-службе пожарной службы Берлина."Пожар в Diehl в Лихтерфельде был успешно потушен. Однако из-за небольших очагов тления могут потребоваться дополнительные работы по тушению", - заявили в службе.Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в минувшую пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.Ожидается, что в понедельник начнется снос остатков сгоревшего здания.Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
https://radiosputnik.ru/20240503/pozhar-1943692238.html
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берлин (город), в мире, украина
Берлин (город), В мире, Украина
В Берлине потушили пожар на заводе Diehl
В Берлине потушили пожар на заводе Diehl, остались небольшие очаги тления
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Завершены работы по тушению на загоревшемся на прошлой неделе заводе гальванических покрытий Diehl, могут потребоваться дополнительные работы с очагами тления, заявили РИА Новости в пресс-службе пожарной службы Берлина.
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"Пожар в Diehl в Лихтерфельде был успешно потушен. Однако из-за небольших очагов тления могут потребоваться дополнительные работы по тушению", - заявили в службе.
Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в минувшую пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Ожидается, что в понедельник начнется снос остатков сгоревшего здания.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.