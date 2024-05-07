https://ria.ru/20240507/pozhar-1944284790.html

В Приамурье уже вторую неделю тушат крупный пожар

В Приамурье уже вторую неделю тушат крупный пожар - РИА Новости, 07.05.2024

В Приамурье уже вторую неделю тушат крупный пожар

Крупный пожар тушат уже неделю в Бурейском округе Приамурья, работы осложняют сложный рельеф и сильный ветер, вертолётом на кромку пожара за два дня вылили 25... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T07:00

2024-05-07T07:00

2024-05-07T07:00

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мая – РИА Новости. Крупный пожар тушат уже неделю в Бурейском округе Приамурья, работы осложняют сложный рельеф и сильный ветер, вертолётом на кромку пожара за два дня вылили 25 тонн воды из Бурейского водохранилища, сообщает во вторник амурское минлеса. Возгорание утром 1 мая в 11 километрах от Талакана Бурейского округа зафиксировала система видеомониторинга "Лесохранитель". Пожар подтвердился и во время авиапатрулирования летчиком-наблюдателем. Десантникам Амурской авиабазы пришлось спускаться к кромке пожара с вертолёта. Позже площадку расчистили, и авиация смогла перебрасывать группировки и доставлять топливо и продукты питания. Сейчас там работает 75 человек, в том числе, сотрудники федерального резерва Авиалесохраны из Якутии и Хакасии. "Из-за отсутствия дорог, холмистой местности, сложного рельефа, крутых склонов и сильной ветровой нагрузки экипаж вертолета принял решение применить для закольцовки пожара водосливное устройство. Забор воды осуществлялся с Бурейского водохранилища. За два дня было сделано 17 сливов, всего на кромку слито 25 тонн воды", - говорится в сообщении. Отмечается, что лётчик-наблюдатель сбрасывал воду точно на юго-восточную и восточную кромку пожара. В понедельник огонь удалось локализовать на площади 244 гектаров, уточнили в ведомстве. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 19 природных пожаров, восемь - ликвидированы. На утро вторника действующими остаются 8 природных пожаров, три из которых локализованы, в том числе пожар на территории Хинганского заповедника. На тушении работают более 500 человек, 96 единиц техники, в том числе три самолета и два вертолета.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944268500.html

https://ria.ru/20240506/mchs-1944184207.html

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происшествия