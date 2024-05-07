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Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы - РИА Новости, 07.05.2024
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Нижегородская область
 
13:55 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/pozdravlenie-1944402471.html
Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы
Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы - РИА Новости, 07.05.2024
Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы
Нижегородская творческая бригада в канун Дня Победы поздравила раненых участников специальной военной операции, находящихся в госпиталях, а также жителей новых... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:55
2024-05-07T13:55
нижегородская область
донецкая народная республика
мариуполь
геническ
андрей нестеренко
день победы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Нижегородская творческая бригада в канун Дня Победы поздравила раненых участников специальной военной операции, находящихся в госпиталях, а также жителей новых территорий, сообщает единый патриотический центр "Авангард". "В рамках проекта "Культурная столица Нижний" для жителей Мангуша, Мариуполя (ДНР), Геническа, Чаплинки, а также пациентов военного госпиталя в Херсонской области организовали несколько концертов. Кроме того, волонтёры гуманитарной миссии нижегородского культурного "фронта" привезли более 2,6 тысячи изданий художественной литературы – романы Жюля Верна, Ивана Ефремова, Конан Дойля и других авторов", - говорится в сообщении. Как отметил заместитель директора центра "Авангард" Андрей Нестеренко, культурная миссия – концерты и книги – оказалась очень востребована и у мирных граждан Донбасса, и у бойцов. "Наша очередная поездка в ДНР в преддверии 9 Мая имеет особый смысл. Мы часто возим "за ленту" материальную помощь, но "не хлебом единым жив человек". Книги передали в несколько подразделений Росгвардии, группировки "Днепр" и другим", - сказал Нестеренко.
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донецкая народная республика, мариуполь, геническ, андрей нестеренко, день победы
Нижегородская область, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Геническ, Андрей Нестеренко, День Победы

Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы

© Фото : Единый патриотический центр "Авангард"Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы
Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Единый патриотический центр "Авангард"
Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Нижегородская творческая бригада в канун Дня Победы поздравила раненых участников специальной военной операции, находящихся в госпиталях, а также жителей новых территорий, сообщает единый патриотический центр "Авангард".
"В рамках проекта "Культурная столица Нижний" для жителей Мангуша, Мариуполя (ДНР), Геническа, Чаплинки, а также пациентов военного госпиталя в Херсонской области организовали несколько концертов. Кроме того, волонтёры гуманитарной миссии нижегородского культурного "фронта" привезли более 2,6 тысячи изданий художественной литературы – романы Жюля Верна, Ивана Ефремова, Конан Дойля и других авторов", - говорится в сообщении.
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Как отметил заместитель директора центра "Авангард" Андрей Нестеренко, культурная миссия – концерты и книги – оказалась очень востребована и у мирных граждан Донбасса, и у бойцов. "Наша очередная поездка в ДНР в преддверии 9 Мая имеет особый смысл. Мы часто возим "за ленту" материальную помощь, но "не хлебом единым жив человек". Книги передали в несколько подразделений Росгвардии, группировки "Днепр" и другим", - сказал Нестеренко.
 
Нижегородская областьДонецкая Народная РеспубликаМариупольГеническАндрей НестеренкоДень Победы
 
 
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