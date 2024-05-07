Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы
© Фото : Единый патриотический центр "Авангард"Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы
© Фото : Единый патриотический центр "Авангард"
Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Нижегородская творческая бригада в канун Дня Победы поздравила раненых участников специальной военной операции, находящихся в госпиталях, а также жителей новых территорий, сообщает единый патриотический центр "Авангард".
"В рамках проекта "Культурная столица Нижний" для жителей Мангуша, Мариуполя (ДНР), Геническа, Чаплинки, а также пациентов военного госпиталя в Херсонской области организовали несколько концертов. Кроме того, волонтёры гуманитарной миссии нижегородского культурного "фронта" привезли более 2,6 тысячи изданий художественной литературы – романы Жюля Верна, Ивана Ефремова, Конан Дойля и других авторов", - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель директора центра "Авангард" Андрей Нестеренко, культурная миссия – концерты и книги – оказалась очень востребована и у мирных граждан Донбасса, и у бойцов. "Наша очередная поездка в ДНР в преддверии 9 Мая имеет особый смысл. Мы часто возим "за ленту" материальную помощь, но "не хлебом единым жив человек". Книги передали в несколько подразделений Росгвардии, группировки "Днепр" и другим", - сказал Нестеренко.