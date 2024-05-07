https://ria.ru/20240507/pozdravlenie-1944402471.html

Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы

Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы - РИА Новости, 07.05.2024

Нижегородские артисты поздравили бойцов в госпиталях с Днем Победы

Нижегородская творческая бригада в канун Дня Победы поздравила раненых участников специальной военной операции, находящихся в госпиталях, а также жителей новых... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:55

2024-05-07T13:55

2024-05-07T13:55

нижегородская область

донецкая народная республика

мариуполь

геническ

андрей нестеренко

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944378370_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_8d237312a7cf41a372975829da5c4e0c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Нижегородская творческая бригада в канун Дня Победы поздравила раненых участников специальной военной операции, находящихся в госпиталях, а также жителей новых территорий, сообщает единый патриотический центр "Авангард". "В рамках проекта "Культурная столица Нижний" для жителей Мангуша, Мариуполя (ДНР), Геническа, Чаплинки, а также пациентов военного госпиталя в Херсонской области организовали несколько концертов. Кроме того, волонтёры гуманитарной миссии нижегородского культурного "фронта" привезли более 2,6 тысячи изданий художественной литературы – романы Жюля Верна, Ивана Ефремова, Конан Дойля и других авторов", - говорится в сообщении. Как отметил заместитель директора центра "Авангард" Андрей Нестеренко, культурная миссия – концерты и книги – оказалась очень востребована и у мирных граждан Донбасса, и у бойцов. "Наша очередная поездка в ДНР в преддверии 9 Мая имеет особый смысл. Мы часто возим "за ленту" материальную помощь, но "не хлебом единым жив человек". Книги передали в несколько подразделений Росгвардии, группировки "Днепр" и другим", - сказал Нестеренко.

https://ria.ru/20240502/blagoustroystvo-1943563805.html

донецкая народная республика

мариуполь

геническ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, мариуполь, геническ, андрей нестеренко, день победы