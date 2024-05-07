https://ria.ru/20240507/pomosch-1944354583.html
Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе
Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе - РИА Новости, 07.05.2024
Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе
Челябинская область отправила в зону специальной военной операции 150 куличей, которые получили десять подшефных подразделений в пасхальную неделю, сообщила... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:03
2024-05-07T12:03
2024-05-07T12:03
надежные люди
челябинск
челябинская область
общероссийский народный фронт
сво
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944351172_35:0:2595:1440_1920x0_80_0_0_c8bdb687c5560352eebd6e327c6ea026.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции 150 куличей, которые получили десять подшефных подразделений в пасхальную неделю, сообщила медиакоординатор Общероссийского Народного фронта (ОНФ) региона Александра Артамонова. "Сто пятьдесят куличей – это десять коробок - отправляются нашим бойцам. Все десять подразделений (подшефные подразделения) получат такие светлые подарки к Пасхе. Это штурмовики, танкисты, все парни, с которыми мы поддерживаем связь", - сказала она на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ региона. Также в канале размещены видео от танкистов и саперов из зоны СВО, которые благодарят Народный фронт Челябинска за куличи и "маленький уют", полученные к Пасхе.
челябинск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944351172_372:0:2292:1440_1920x0_80_0_0_9f52e869253edb796e6f4318f7b95d1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, челябинская область, общероссийский народный фронт, сво, пасха
Надежные люди, Челябинск, Челябинская область, Общероссийский народный фронт, СВО, Пасха
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции 150 куличей, которые получили десять подшефных подразделений в пасхальную неделю, сообщила медиакоординатор Общероссийского Народного фронта (ОНФ) региона Александра Артамонова.
"Сто пятьдесят куличей – это десять коробок - отправляются нашим бойцам. Все десять подразделений (подшефные подразделения) получат такие светлые подарки к Пасхе. Это штурмовики, танкисты, все парни, с которыми мы поддерживаем связь", - сказала она на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ региона.
Также в канале размещены видео от танкистов и саперов из зоны СВО, которые благодарят Народный фронт Челябинска за куличи и "маленький уют", полученные к Пасхе.