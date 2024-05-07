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Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе

Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе - РИА Новости, 07.05.2024

Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе

Челябинская область отправила в зону специальной военной операции 150 куличей, которые получили десять подшефных подразделений в пасхальную неделю, сообщила... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:03

2024-05-07T12:03

2024-05-07T12:03

надежные люди

челябинск

челябинская область

общероссийский народный фронт

сво

пасха

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции 150 куличей, которые получили десять подшефных подразделений в пасхальную неделю, сообщила медиакоординатор Общероссийского Народного фронта (ОНФ) региона Александра Артамонова. "Сто пятьдесят куличей – это десять коробок - отправляются нашим бойцам. Все десять подразделений (подшефные подразделения) получат такие светлые подарки к Пасхе. Это штурмовики, танкисты, все парни, с которыми мы поддерживаем связь", - сказала она на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ региона. Также в канале размещены видео от танкистов и саперов из зоны СВО, которые благодарят Народный фронт Челябинска за куличи и "маленький уют", полученные к Пасхе.

челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, челябинская область, общероссийский народный фронт, сво, пасха