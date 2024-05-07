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Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе - РИА Новости, 07.05.2024
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12:03 07.05.2024
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Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе
Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе - РИА Новости, 07.05.2024
Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе
Челябинская область отправила в зону специальной военной операции 150 куличей, которые получили десять подшефных подразделений в пасхальную неделю, сообщила... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:03
2024-05-07T12:03
надежные люди
челябинск
челябинская область
общероссийский народный фронт
сво
пасха
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции 150 куличей, которые получили десять подшефных подразделений в пасхальную неделю, сообщила медиакоординатор Общероссийского Народного фронта (ОНФ) региона Александра Артамонова. "Сто пятьдесят куличей – это десять коробок - отправляются нашим бойцам. Все десять подразделений (подшефные подразделения) получат такие светлые подарки к Пасхе. Это штурмовики, танкисты, все парни, с которыми мы поддерживаем связь", - сказала она на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ региона. Также в канале размещены видео от танкистов и саперов из зоны СВО, которые благодарят Народный фронт Челябинска за куличи и "маленький уют", полученные к Пасхе.
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челябинск, челябинская область, общероссийский народный фронт, сво, пасха
Надежные люди, Челябинск, Челябинская область, Общероссийский народный фронт, СВО, Пасха

Челябинская область отправила 150 куличей в зону СВО к Пасхе

© Народный фронт Челябинская область/TelegramСкриншот из видео отправления 150 куличей в зону СВО к Пасхе
Скриншот из видео отправления 150 куличей в зону СВО к Пасхе
© Народный фронт Челябинская область/Telegram
Скриншот из видео отправления 150 куличей в зону СВО к Пасхе
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Челябинская область отправила в зону специальной военной операции 150 куличей, которые получили десять подшефных подразделений в пасхальную неделю, сообщила медиакоординатор Общероссийского Народного фронта (ОНФ) региона Александра Артамонова.
"Сто пятьдесят куличей – это десять коробок - отправляются нашим бойцам. Все десять подразделений (подшефные подразделения) получат такие светлые подарки к Пасхе. Это штурмовики, танкисты, все парни, с которыми мы поддерживаем связь", - сказала она на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ региона.
© Народный фронт Челябинская область/TelegramСкриншот из видео отправления 150 куличей в зону СВО к Пасхе
Скриншот из видео отправления 150 куличей в зону СВО к Пасхе
© Народный фронт Челябинская область/Telegram
Скриншот из видео отправления 150 куличей в зону СВО к Пасхе
Также в канале размещены видео от танкистов и саперов из зоны СВО, которые благодарят Народный фронт Челябинска за куличи и "маленький уют", полученные к Пасхе.
 
Надежные людиЧелябинскЧелябинская областьОбщероссийский народный фронтСВОПасха
 
 
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