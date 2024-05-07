Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 07.05.2024 (обновлено: 14:26 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/polozhenie-1944404197.html
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 07.05.2024
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю
Войска Украины потеряли за сутки до 335 военнослужащих и танк Leopard-1 в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:57
2024-05-07T14:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 335 военнослужащих и танк Leopard-1 в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики."Противник потерял до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, США
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю

МО: группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 335 военнослужащих и танк Leopard-1 в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
"Противник потерял до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала