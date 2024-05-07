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Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 07.05.2024

Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю

Войска Украины потеряли за сутки до 335 военнослужащих и танк Leopard-1 в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:57

2024-05-07T13:57

2024-05-07T14:26

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 335 военнослужащих и танк Leopard-1 в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики."Противник потерял до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, сша