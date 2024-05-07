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СМИ опубликовали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 07.05.2024 (обновлено: 14:40 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/pokushenie-1944420287.html
СМИ опубликовали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского
СМИ опубликовали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 07.05.2024
СМИ опубликовали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского
Украинское издание "Страна" опубликовало имена офицеров управления государственной охраны Украины, ранее задержанных по подозрению в подготовке покушения на... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:39
2024-05-07T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сумская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало имена офицеров управления государственной охраны Украины, ранее задержанных по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского. Ранее во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского. "Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается -ред.) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно информации, ранее опубликованной СБУ, фигуранты якобы должны были навести на Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников ракетные удары.
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в мире, украина, россия, сумская область, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумская область, Владимир Зеленский
СМИ опубликовали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского

"Страна": СБУ заподозрила 2 офицеров в подготовке покушения на Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало имена офицеров управления государственной охраны Украины, ранее задержанных по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского.
Ранее во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского.
"Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается -ред.) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Согласно информации, ранее опубликованной СБУ, фигуранты якобы должны были навести на Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников ракетные удары.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСумская областьВладимир Зеленский
 
 
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