https://ria.ru/20240507/pokushenie-1944420287.html

СМИ опубликовали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского

СМИ опубликовали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 07.05.2024

СМИ опубликовали имена обвиняемых в подготовке покушения на Зеленского

Украинское издание "Страна" опубликовало имена офицеров управления государственной охраны Украины, ранее задержанных по подозрению в подготовке покушения на... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:39

2024-05-07T14:39

2024-05-07T14:40

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинское издание "Страна" опубликовало имена офицеров управления государственной охраны Украины, ранее задержанных по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского. Ранее во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского. "Полковника Андрея Гука задержали в Конча-Заспе, где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается -ред.) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно информации, ранее опубликованной СБУ, фигуранты якобы должны были навести на Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников ракетные удары.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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в мире, украина, россия, сумская область, владимир зеленский