https://ria.ru/20240507/podzag-1944457756.html

RT ко Дню Победы покажет фильм "Ветераны"

RT ко Дню Победы покажет фильм "Ветераны" - РИА Новости, 07.05.2024

RT ко Дню Победы покажет фильм "Ветераны"

Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая, на телеканалах RT и RT Doc пройдет премьера документальной ленты "Ветераны". РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:31

2024-05-07T16:31

2024-05-07T16:31

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МОСКВА, 7 МАЯ — РИА Новости. Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая, на телеканалах RT и RT Doc пройдет премьера документальной ленты "Ветераны".В фильме собраны истории и воспоминания ветеранов, многим из которых больше 100 лет."Герои очень разные, и истории их бесценные. Очень важно, чтобы они их рассказывали, а мы слышали", — говорит автор картины Лидия Василевская.Фронтовая медсестра Валентина Петровна Минаева прошла три войны: советско-финскую, Великую Отечественную и советско-японскую. На её счету сотни спасённых жизней. Сейчас Валентине Петровне 103 года. В фильме она делится воспоминаниями об ужасах войны и о том, как уговаривала жить солдат, получивших тяжелейшие ранения на фронте."Для нас было большой честью пообщаться с одними из последних свидетелей Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст героев фильма, события 80-летней давности они помнят в мельчайших подробностях. То, что они пережили в военные годы, врезалось в их память навсегда", — рассказывает режиссёр RT Doc Екатерина Кожакина.Другой герой киноленты, Виталий Иванович Колесов, отметил 100-летний юбилей. Уйдя на фронт в 18 лет, он стал артиллеристом, принимал участие в Сталинградской битве, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Австрии. Виталий Иванович стал профессиональным военным, участвовал в войне в Афганистане.Самому молодому герою ленты 98 лет. Танкист Николай Петрович Теплотанских, будучи 17-летним юношей, настоял на том, чтобы его взяли на фронт. В одном из боев он вытащил друга из подбитого танка, а сам получил тяжёлое ранение, но спустя время вновь вернулся на фронт. Николай Петрович до сих пор видит сны о войне — особенно часто ему снится женщина с девочкой из освобождённой деревни.Премьерный показ фильма "Ветераны" состоится 8 мая на телеканалах RT и RT Doc.9 мая документальная лента станет доступна для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре Artel.doc.

https://ria.ru/20240507/pobeda-1943671944.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

кино, что посмотреть , новости культуры