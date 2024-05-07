RT ко Дню Победы покажет фильм "Ветераны"
На RT и RT Doc 8 мая покажут новый фильм "Ветераны"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"Кадр из документального фильма "Ветераны"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
МОСКВА, 7 МАЯ — РИА Новости. Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая, на телеканалах RT и RT Doc пройдет премьера документальной ленты "Ветераны".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"Кадр из документального фильма "Ветераны"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
Кадр из документального фильма "Ветераны"
В фильме собраны истории и воспоминания ветеранов, многим из которых больше 100 лет.
"Герои очень разные, и истории их бесценные. Очень важно, чтобы они их рассказывали, а мы слышали", — говорит автор картины Лидия Василевская.
Фронтовая медсестра Валентина Петровна Минаева прошла три войны: советско-финскую, Великую Отечественную и советско-японскую. На её счету сотни спасённых жизней. Сейчас Валентине Петровне 103 года. В фильме она делится воспоминаниями об ужасах войны и о том, как уговаривала жить солдат, получивших тяжелейшие ранения на фронте.
"Для нас было большой честью пообщаться с одними из последних свидетелей Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст героев фильма, события 80-летней давности они помнят в мельчайших подробностях. То, что они пережили в военные годы, врезалось в их память навсегда", — рассказывает режиссёр RT Doc Екатерина Кожакина.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"Кадр из документального фильма "Ветераны"
Кадр из документального фильма "Ветераны"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
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© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"Кадр из документального фильма "Ветераны"
Кадр из документального фильма "Ветераны"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"Кадр из документального фильма "Ветераны"
Кадр из документального фильма "Ветераны"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
3 из 3
Кадр из документального фильма "Ветераны"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 3
Кадр из документального фильма "Ветераны"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 3
Кадр из документального фильма "Ветераны"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
3 из 3
Другой герой киноленты, Виталий Иванович Колесов, отметил 100-летний юбилей. Уйдя на фронт в 18 лет, он стал артиллеристом, принимал участие в Сталинградской битве, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Австрии. Виталий Иванович стал профессиональным военным, участвовал в войне в Афганистане.
Самому молодому герою ленты 98 лет. Танкист Николай Петрович Теплотанских, будучи 17-летним юношей, настоял на том, чтобы его взяли на фронт. В одном из боев он вытащил друга из подбитого танка, а сам получил тяжёлое ранение, но спустя время вновь вернулся на фронт. Николай Петрович до сих пор видит сны о войне — особенно часто ему снится женщина с девочкой из освобождённой деревни.
Премьерный показ фильма "Ветераны" состоится 8 мая на телеканалах RT и RT Doc.
9 мая документальная лента станет доступна для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре Artel.doc.