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Подмосковье изучило опыт подготовки кадров в Китае - РИА Новости, 07.05.2024
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Новости Подмосковья
 
19:12 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/podmoskove-1944512549.html
Подмосковье изучило опыт подготовки кадров в Китае
Подмосковье изучило опыт подготовки кадров в Китае - РИА Новости, 07.05.2024
Подмосковье изучило опыт подготовки кадров в Китае
Делегация Мининвеста Московской области посетила учебное заведение в городе Уху в Китае, которое готовит работников для промышленного сектора города, таким... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:12
2024-05-07T19:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
китай
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Делегация Мининвеста Московской области посетила учебное заведение в городе Уху в Китае, которое готовит работников для промышленного сектора города, таким образом изучив опыт подготовки кадров в технологическом колледже, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "Колледж выпускает порядка 500 студентов в год, значительная часть из них целенаправленно идет работать на автопром города. Обучение длится три года: на втором курсе студенты проходят дуальное обучение, совмещая теорию и практику, а на третьем полностью переходят к работе на заводе будущего работодателя", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что колледж предлагает подготовку не только по рабочим специальностям, но и по инженерным направлениям, робототехнике и другим. В индустриальных парках Подмосковья планируется строительство колледжа, поэтому опыт Китая так важен. В Подмосковье планируется строительство новых четырех государственных индустриальных парков в Дмитровском, Ленинском, Одинцовском и Раменском округах. Это будут площадки нового формата по модели "все включено" или "5 в одном".
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московская область (подмосковье), китай
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай

Подмосковье изучило опыт подготовки кадров в Китае

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПодмосковье изучило опыт подготовки кадров в Китае
Подмосковье изучило опыт подготовки кадров в Китае - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Делегация Мининвеста Московской области посетила учебное заведение в городе Уху в Китае, которое готовит работников для промышленного сектора города, таким образом изучив опыт подготовки кадров в технологическом колледже, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"Колледж выпускает порядка 500 студентов в год, значительная часть из них целенаправленно идет работать на автопром города. Обучение длится три года: на втором курсе студенты проходят дуальное обучение, совмещая теорию и практику, а на третьем полностью переходят к работе на заводе будущего работодателя", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Вчера, 11:57
Она отметила, что колледж предлагает подготовку не только по рабочим специальностям, но и по инженерным направлениям, робототехнике и другим. В индустриальных парках Подмосковья планируется строительство колледжа, поэтому опыт Китая так важен.
В Подмосковье планируется строительство новых четырех государственных индустриальных парков в Дмитровском, Ленинском, Одинцовском и Раменском округах. Это будут площадки нового формата по модели "все включено" или "5 в одном".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Китай
 
 
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