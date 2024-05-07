https://ria.ru/20240507/podmoskove-1944512549.html

Подмосковье изучило опыт подготовки кадров в Китае

Подмосковье изучило опыт подготовки кадров в Китае - РИА Новости, 07.05.2024

Подмосковье изучило опыт подготовки кадров в Китае

Делегация Мининвеста Московской области посетила учебное заведение в городе Уху в Китае, которое готовит работников для промышленного сектора города, таким... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:12

2024-05-07T19:12

2024-05-07T19:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

китай

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Делегация Мининвеста Московской области посетила учебное заведение в городе Уху в Китае, которое готовит работников для промышленного сектора города, таким образом изучив опыт подготовки кадров в технологическом колледже, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "Колледж выпускает порядка 500 студентов в год, значительная часть из них целенаправленно идет работать на автопром города. Обучение длится три года: на втором курсе студенты проходят дуальное обучение, совмещая теорию и практику, а на третьем полностью переходят к работе на заводе будущего работодателя", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что колледж предлагает подготовку не только по рабочим специальностям, но и по инженерным направлениям, робототехнике и другим. В индустриальных парках Подмосковья планируется строительство колледжа, поэтому опыт Китая так важен. В Подмосковье планируется строительство новых четырех государственных индустриальных парков в Дмитровском, Ленинском, Одинцовском и Раменском округах. Это будут площадки нового формата по модели "все включено" или "5 в одном".

https://ria.ru/20240507/vorobev-1944351683.html

московская область (подмосковье)

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), китай