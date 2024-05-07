https://ria.ru/20240507/pobeda-1944332678.html

Россияне назвали самый важный праздник

Россияне назвали самый важный праздник - РИА Новости, 07.05.2024

Россияне назвали самый важный праздник

Большинство (61%) россиян считают День Победы самым важным праздником, 89% опрошенных обсуждают Великую Отечественную войну в кругу семьи, согласно результатам... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:28

2024-05-07T11:28

2024-05-07T11:51

общество

россия

вциом

день победы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Большинство (61%) россиян считают День Победы самым важным праздником, 89% опрошенных обсуждают Великую Отечественную войну в кругу семьи, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Более половины (61%) респондентов назвали День Победы (9 мая) самым важным праздником. Девять из десяти (89%) опрошенных отметили, что случается так, что в своей семье они говорят о Великой отечественной войне, 10% сказали, что разговоров на эту тему в их семье практически не бывает. Почти половина (45%) россиян отмечают, что знают много подробностей о воевавших в Великой Отечественной войне родственниках из рассказов близких и семейных архивов. Треть (33%) респондентов знают, что среди их родственников есть участники войны, но подробности им неизвестны. О том, что Победа в Великой Отечественной войне является самой большой Победой России на протяжении всей ее истории, говорят 67% опрошенных россиян. Четверть (25%) считают, что 9 мая нужно считать днем памяти и скорби, поскольку в войне погибли десятки миллионов человек. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 апреля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240507/pobeda-1943671944.html

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общество, россия, вциом, день победы