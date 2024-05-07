Рейтинг@Mail.ru
Места боевой славы: где отметить День Победы в Москве и Петербурге - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 07.05.2024 (обновлено: 08:03 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/pobeda-1943671944.html
Места боевой славы: где отметить День Победы в Москве и Петербурге
Места боевой славы: где отметить День Победы в Москве и Петербурге - РИА Новости, 07.05.2024
Места боевой славы: где отметить День Победы в Москве и Петербурге
День Победы — хороший повод вспомнить историю страны и имена наших героев. О местах боевой памяти Москвы и Петербурга, куда можно отправиться всей семьей, — в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:00
2024-05-07T08:03
культура
музеи
музей победы
патриот
одинцовский район
зеленоград
ленинград
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942535301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_023743b5f61730910d66d8607d5792e0.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Жанна Старицына. День Победы — хороший повод вспомнить историю страны и имена наших героев. О местах боевой памяти Москвы и Петербурга, куда можно отправиться всей семьей, — в материале РИА Новости.Парк ПобедыГлавная аллея мемориального парка на Поклонной горе украшена множеством фонтанов. По вечерам их подсвечивают ярко-красным светом. Аллея выводит к площади Победителей с обелиском, чья высота равна количеству дней войны — 141,8 метра. Здесь же — Музей Победы с полукруглой колоннадой и большим куполом, под которым расположился величественный Зал Славы с именами героев. Есть также Зал Полководцев, Зал Исторической правды, Зал Памяти и Скорби, представлены шесть диорам, исторический проект "Лица Победы" и постоянные экспозиции, проходят тематические выставки. Некоторые локации дополнены голограммами, аудио- и видеосопровождением, а для большей реалистичности иногда задействуют актеров."Невероятное место, ошеломляющее своим масштабом! Поразили диорамы главных сражений Великой Отечественной войны. Некоторые места пробивают на слезу", — пишут в отзывах.Могила Неизвестного Солдата"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" — высечено на надгробии около Вечного огня в Александровском саду возле Московского Кремля. Здесь захоронены останки одного из безымянных солдат из братской могилы, обнаруженной недалеко от Зеленограда. Каждый год государственные деятели, главы иностранных государств и ветераны войны возлагают здесь цветы, чтобы почтить память героев. Рядом — аллея 12 городов-героев, стела городов воинской славы и Пост № 1. Смена почетного караула — визитная карточка военнослужащих Президентского полка. Синхронность и точность движений отработана до совершенства. Каждый час на завораживающее действо приходит посмотреть множество семей с детьми."Для многих это единственное место, где можно отдать дань памяти своим родственникам, сгинувшим в мясорубке войны и неизвестно где захороненным. Всем ныне живущим надо обязательно здесь побывать!" — говорят посетители.Музейный комплекс "Зоя"В подмосковном селе Петрищево в 2020-м открылся обновленный комплекс в память о Зое Космодемьянской. Камерный музей погружает в атмосферу эпохи: интерактивные экспонаты соседствуют с архивными документами — письмами, фотографиями, личными вещами, одеждой. Экспозицию выстроили по театральному принципу с использованием звуковых и световых эффектов. Воссозданы целые пространства — посетители могут перенестись в школьный класс 1930-х или оказаться внутри окопа и землянки. Всего в комплексе восемь тематических залов, в одном из них можно внести имя своего героя Великой Отечественной войны в базу данных музея. Для посещения также открыт дом Василия и Прасковьи Кулик — в нем Зоя провела последнюю ночь перед казнью. Сохранилась кухонная утварь и мебель, в том числе скамья, на которой спала девушка."До глубины души потряс музей. Советую посетить, особенно детям, подросткам, чтобы знали, кто за них отдал свои жизни", — делятся впечатлениями гости комплекса.Парк "Патриот"Территория военно-патриотического парка в Одинцовском районе — более пяти тысяч гектаров. Помимо основной экспозиции с разными видами техники есть отдельный танковый музей, конноспортивный комплекс, центр военно-тактических игр и храм Вооруженных сил Российской Федерации. Диаметр барабана главного купола —19,45 метра, что напоминает о годе завершения войны. Рядом — реконструкция "Поле Победы" с подлинной военной техникой. К каждому объекту можно свободно подойти и сфотографировать. Это касается и уникального экспоната — бронепоезда БП-43, "крепости на колесах". Он стоит на железнодорожной платформе "Патриот". Во время войны такие поезда вели борьбу с самолетами и танками, поддерживали огнем части Красной армии. Еще одно любимое место гостей — партизанская деревня с землянками, окопами и полевой кухней с солдатской кашей и чаем."В этом парке нужно побывать всем детям, там отчетливо начинаешь понимать, какой подвиг совершили наши защитники. Видели танк Т-34, который подняли с семиметровой глубины, раскуроченный снарядами", — рассказывают посетители.Мемориал героям-панфиловцамВ поле возвышаются шесть монументальных фигур — это мемориальный комплекс "Подвигу 28". В 1941-м на этом рубеже в схватке с фашистами стояли насмерть герои-панфиловцы. Комплекс поражает мощью и лаконичностью: внушительные десятиметровые скульптуры разбиты на три группы. Отдельно стоит фигура "Впередсмотрящий", в отдалении — два бойца с гранатами, а в центре — группа "Клятва на верность Родине". На открытии комплекса в 1975-м присутствовали участники легендарной схватки — Иван Шадрин и Даниил Кожубергенов. Рядом с мемориалом есть тематический музей "Бункер" — небольшой, но интерактивный, многие экспонаты можно потрогать руками."Завораживающее зрелище. Перед глазами сразу и последний бой, и политрук Клочков с его знаменитыми словами: "Велика Россия…" Трудно передать эти ощущения", — отмечают гости.Музей обороны и блокады ЛенинградаОсновная экспозиция собрана в одном зале: дневники, личные вещи и другие артефакты дополнены мультимедийными технологиями — например, на экранах над головой "пролетают" самолеты. В некоторых местах пол стеклянный — посетители проходят над землей с Невского пятачка, одного из самых тяжелых участков фронта, над разбитыми памятниками и снегом Ладоги. Есть инсталляции, благодаря которым можно оказаться на вокзале, в блокадной булочной, жилой комнате, школьном классе, бомбоубежище или цехе завода. Вход — бесплатный."У некоторых экспонатов не мог стоять без слез. Тот героизм, который показан на слайдах, заставляет задуматься о многом, сделать переоценку современных ценностей", — пишут в отзывах."Зеленый пояс Славы"По линии обороны Ленинграда расположено более 80 мемориальных сооружений — при желании можно составить маршрут на несколько дней. "Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли", — гласит надпись на Рубежном камне на Невском пятачке. При больших потерях раз за разом советские солдаты отбивали плацдарм во время битвы за Ленинград. Другой мемориал "Зеленого пояса Славы" — "Цветок жизни", посвященный погибшим детям. На высоком каменном цветке изображен улыбающийся ребенок, а на лепестках высечена надпись "Пусть всегда будет солнце". Рядом школьники высадили березовую рощу, здесь же — курган Тани Савичевой с каменными страницами ее дневника. Центр "Зеленого пояса" — монумент героическим защитникам Ленинграда. Вечный огонь горит в память о 900-дневной блокаде города.
https://ria.ru/20240501/vystavka-1943261350.html
https://ria.ru/20240425/vystavka-1941984580.html
одинцовский район
зеленоград
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942535301_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_379be38314f2728fe458ec05043d2f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музеи, музей победы, патриот, одинцовский район, зеленоград, ленинград, день победы, куда сходить , что посмотреть
Культура, Музеи, Музей Победы, Патриот, Одинцовский район, Зеленоград, Ленинград, День Победы, куда сходить , что посмотреть

Места боевой славы: где отметить День Победы в Москве и Петербурге

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПраздничное оформление к Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве
Праздничное оформление к Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Жанна Старицына. День Победы — хороший повод вспомнить историю страны и имена наших героев. О местах боевой памяти Москвы и Петербурга, куда можно отправиться всей семьей, — в материале РИА Новости.

Парк Победы

Выставка трофейного западного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
На Поклонной горе открыли выставку трофейного оружия и техники
1 мая, 10:08
Главная аллея мемориального парка на Поклонной горе украшена множеством фонтанов. По вечерам их подсвечивают ярко-красным светом. Аллея выводит к площади Победителей с обелиском, чья высота равна количеству дней войны — 141,8 метра. Здесь же — Музей Победы с полукруглой колоннадой и большим куполом, под которым расположился величественный Зал Славы с именами героев. Есть также Зал Полководцев, Зал Исторической правды, Зал Памяти и Скорби, представлены шесть диорам, исторический проект "Лица Победы" и постоянные экспозиции, проходят тематические выставки. Некоторые локации дополнены голограммами, аудио- и видеосопровождением, а для большей реалистичности иногда задействуют актеров.
"Невероятное место, ошеломляющее своим масштабом! Поразили диорамы главных сражений Великой Отечественной войны. Некоторые места пробивают на слезу", — пишут в отзывах.

Могила Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкМогила Неизвестного Солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в медиабанк
Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду
"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" — высечено на надгробии около Вечного огня в Александровском саду возле Московского Кремля. Здесь захоронены останки одного из безымянных солдат из братской могилы, обнаруженной недалеко от Зеленограда. Каждый год государственные деятели, главы иностранных государств и ветераны войны возлагают здесь цветы, чтобы почтить память героев. Рядом — аллея 12 городов-героев, стела городов воинской славы и Пост № 1. Смена почетного караула — визитная карточка военнослужащих Президентского полка. Синхронность и точность движений отработана до совершенства. Каждый час на завораживающее действо приходит посмотреть множество семей с детьми.
"Для многих это единственное место, где можно отдать дань памяти своим родственникам, сгинувшим в мясорубке войны и неизвестно где захороненным. Всем ныне живущим надо обязательно здесь побывать!" — говорят посетители.

Музейный комплекс "Зоя"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПамятник перед музеем Зои Космодемьянской в подмосковном селе Петрищево
Памятник перед музеем Зои Космодемьянской в подмосковном селе Петрищево - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Памятник перед музеем Зои Космодемьянской в подмосковном селе Петрищево
В подмосковном селе Петрищево в 2020-м открылся обновленный комплекс в память о Зое Космодемьянской. Камерный музей погружает в атмосферу эпохи: интерактивные экспонаты соседствуют с архивными документами — письмами, фотографиями, личными вещами, одеждой. Экспозицию выстроили по театральному принципу с использованием звуковых и световых эффектов. Воссозданы целые пространства — посетители могут перенестись в школьный класс 1930-х или оказаться внутри окопа и землянки.
Всего в комплексе восемь тематических залов, в одном из них можно внести имя своего героя Великой Отечественной войны в базу данных музея. Для посещения также открыт дом Василия и Прасковьи Кулик — в нем Зоя провела последнюю ночь перед казнью. Сохранилась кухонная утварь и мебель, в том числе скамья, на которой спала девушка.
"До глубины души потряс музей. Советую посетить, особенно детям, подросткам, чтобы знали, кто за них отдал свои жизни", — делятся впечатлениями гости комплекса.

Парк "Патриот"

© Фото : центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФГородок военных связистов на территории военно-патриотического парка "Патриот" в Одинцовском районе
Городок военных связистов на территории военно-патриотического парка Патриот в Одинцовском районе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ
Городок военных связистов на территории военно-патриотического парка "Патриот" в Одинцовском районе
Территория военно-патриотического парка в Одинцовском районе — более пяти тысяч гектаров. Помимо основной экспозиции с разными видами техники есть отдельный танковый музей, конноспортивный комплекс, центр военно-тактических игр и храм Вооруженных сил Российской Федерации. Диаметр барабана главного купола —19,45 метра, что напоминает о годе завершения войны. Рядом — реконструкция "Поле Победы" с подлинной военной техникой. К каждому объекту можно свободно подойти и сфотографировать. Это касается и уникального экспоната — бронепоезда БП-43, "крепости на колесах". Он стоит на железнодорожной платформе "Патриот". Во время войны такие поезда вели борьбу с самолетами и танками, поддерживали огнем части Красной армии. Еще одно любимое место гостей — партизанская деревня с землянками, окопами и полевой кухней с солдатской кашей и чаем.
"В этом парке нужно побывать всем детям, там отчетливо начинаешь понимать, какой подвиг совершили наши защитники. Видели танк Т-34, который подняли с семиметровой глубины, раскуроченный снарядами", — рассказывают посетители.

Мемориал героям-панфиловцам

© Фото : Public domain Мемориал 28 героям-панфиловцам в Дубосеково
Мемориал 28 героям-панфиловцам в Дубосеково - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Public domain
Мемориал 28 героям-панфиловцам в Дубосеково
В поле возвышаются шесть монументальных фигур — это мемориальный комплекс "Подвигу 28". В 1941-м на этом рубеже в схватке с фашистами стояли насмерть герои-панфиловцы. Комплекс поражает мощью и лаконичностью: внушительные десятиметровые скульптуры разбиты на три группы. Отдельно стоит фигура "Впередсмотрящий", в отдалении — два бойца с гранатами, а в центре — группа "Клятва на верность Родине". На открытии комплекса в 1975-м присутствовали участники легендарной схватки — Иван Шадрин и Даниил Кожубергенов.
Рядом с мемориалом есть тематический музей "Бункер" — небольшой, но интерактивный, многие экспонаты можно потрогать руками.
"Завораживающее зрелище. Перед глазами сразу и последний бой, и политрук Клочков с его знаменитыми словами: "Велика Россия…" Трудно передать эти ощущения", — отмечают гости.

Музей обороны и блокады Ленинграда

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкОдин из экспонатов в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда
Один из экспонатов в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Один из экспонатов в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда
Основная экспозиция собрана в одном зале: дневники, личные вещи и другие артефакты дополнены мультимедийными технологиями — например, на экранах над головой "пролетают" самолеты. В некоторых местах пол стеклянный — посетители проходят над землей с Невского пятачка, одного из самых тяжелых участков фронта, над разбитыми памятниками и снегом Ладоги. Есть инсталляции, благодаря которым можно оказаться на вокзале, в блокадной булочной, жилой комнате, школьном классе, бомбоубежище или цехе завода. Вход — бесплатный.
"У некоторых экспонатов не мог стоять без слез. Тот героизм, который показан на слайдах, заставляет задуматься о многом, сделать переоценку современных ценностей", — пишут в отзывах.

"Зеленый пояс Славы"

© РИА Новости / Игорь Самойлов | Перейти в медиабанкМонумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы
Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Игорь Самойлов
Перейти в медиабанк
Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы
По линии обороны Ленинграда расположено более 80 мемориальных сооружений — при желании можно составить маршрут на несколько дней. "Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли", — гласит надпись на Рубежном камне на Невском пятачке. При больших потерях раз за разом советские солдаты отбивали плацдарм во время битвы за Ленинград. Другой мемориал "Зеленого пояса Славы" — "Цветок жизни", посвященный погибшим детям. На высоком каменном цветке изображен улыбающийся ребенок, а на лепестках высечена надпись "Пусть всегда будет солнце". Рядом школьники высадили березовую рощу, здесь же — курган Тани Савичевой с каменными страницами ее дневника. Центр "Зеленого пояса" — монумент героическим защитникам Ленинграда. Вечный огонь горит в память о 900-дневной блокаде города.
Картина Хулиган (Кот) художника Федора Богородского, представленная на выставке Москвичка. Женщины советской столицы 1920—1930-х в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Новые женщины: в Музее Москвы открылась главная выставка года
25 апреля, 08:00
 
КультураМузеиМузей ПобедыПатриотОдинцовский районЗеленоградЛенинградДень Победыкуда сходитьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала