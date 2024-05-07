https://ria.ru/20240507/pobeda-1943671944.html

Места боевой славы: где отметить День Победы в Москве и Петербурге

Места боевой славы: где отметить День Победы в Москве и Петербурге - РИА Новости, 07.05.2024

Места боевой славы: где отметить День Победы в Москве и Петербурге

День Победы — хороший повод вспомнить историю страны и имена наших героев. О местах боевой памяти Москвы и Петербурга, куда можно отправиться всей семьей, — в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:00

2024-05-07T08:00

2024-05-07T08:03

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Жанна Старицына. День Победы — хороший повод вспомнить историю страны и имена наших героев. О местах боевой памяти Москвы и Петербурга, куда можно отправиться всей семьей, — в материале РИА Новости.Парк ПобедыГлавная аллея мемориального парка на Поклонной горе украшена множеством фонтанов. По вечерам их подсвечивают ярко-красным светом. Аллея выводит к площади Победителей с обелиском, чья высота равна количеству дней войны — 141,8 метра. Здесь же — Музей Победы с полукруглой колоннадой и большим куполом, под которым расположился величественный Зал Славы с именами героев. Есть также Зал Полководцев, Зал Исторической правды, Зал Памяти и Скорби, представлены шесть диорам, исторический проект "Лица Победы" и постоянные экспозиции, проходят тематические выставки. Некоторые локации дополнены голограммами, аудио- и видеосопровождением, а для большей реалистичности иногда задействуют актеров."Невероятное место, ошеломляющее своим масштабом! Поразили диорамы главных сражений Великой Отечественной войны. Некоторые места пробивают на слезу", — пишут в отзывах.Могила Неизвестного Солдата"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" — высечено на надгробии около Вечного огня в Александровском саду возле Московского Кремля. Здесь захоронены останки одного из безымянных солдат из братской могилы, обнаруженной недалеко от Зеленограда. Каждый год государственные деятели, главы иностранных государств и ветераны войны возлагают здесь цветы, чтобы почтить память героев. Рядом — аллея 12 городов-героев, стела городов воинской славы и Пост № 1. Смена почетного караула — визитная карточка военнослужащих Президентского полка. Синхронность и точность движений отработана до совершенства. Каждый час на завораживающее действо приходит посмотреть множество семей с детьми."Для многих это единственное место, где можно отдать дань памяти своим родственникам, сгинувшим в мясорубке войны и неизвестно где захороненным. Всем ныне живущим надо обязательно здесь побывать!" — говорят посетители.Музейный комплекс "Зоя"В подмосковном селе Петрищево в 2020-м открылся обновленный комплекс в память о Зое Космодемьянской. Камерный музей погружает в атмосферу эпохи: интерактивные экспонаты соседствуют с архивными документами — письмами, фотографиями, личными вещами, одеждой. Экспозицию выстроили по театральному принципу с использованием звуковых и световых эффектов. Воссозданы целые пространства — посетители могут перенестись в школьный класс 1930-х или оказаться внутри окопа и землянки. Всего в комплексе восемь тематических залов, в одном из них можно внести имя своего героя Великой Отечественной войны в базу данных музея. Для посещения также открыт дом Василия и Прасковьи Кулик — в нем Зоя провела последнюю ночь перед казнью. Сохранилась кухонная утварь и мебель, в том числе скамья, на которой спала девушка."До глубины души потряс музей. Советую посетить, особенно детям, подросткам, чтобы знали, кто за них отдал свои жизни", — делятся впечатлениями гости комплекса.Парк "Патриот"Территория военно-патриотического парка в Одинцовском районе — более пяти тысяч гектаров. Помимо основной экспозиции с разными видами техники есть отдельный танковый музей, конноспортивный комплекс, центр военно-тактических игр и храм Вооруженных сил Российской Федерации. Диаметр барабана главного купола —19,45 метра, что напоминает о годе завершения войны. Рядом — реконструкция "Поле Победы" с подлинной военной техникой. К каждому объекту можно свободно подойти и сфотографировать. Это касается и уникального экспоната — бронепоезда БП-43, "крепости на колесах". Он стоит на железнодорожной платформе "Патриот". Во время войны такие поезда вели борьбу с самолетами и танками, поддерживали огнем части Красной армии. Еще одно любимое место гостей — партизанская деревня с землянками, окопами и полевой кухней с солдатской кашей и чаем."В этом парке нужно побывать всем детям, там отчетливо начинаешь понимать, какой подвиг совершили наши защитники. Видели танк Т-34, который подняли с семиметровой глубины, раскуроченный снарядами", — рассказывают посетители.Мемориал героям-панфиловцамВ поле возвышаются шесть монументальных фигур — это мемориальный комплекс "Подвигу 28". В 1941-м на этом рубеже в схватке с фашистами стояли насмерть герои-панфиловцы. Комплекс поражает мощью и лаконичностью: внушительные десятиметровые скульптуры разбиты на три группы. Отдельно стоит фигура "Впередсмотрящий", в отдалении — два бойца с гранатами, а в центре — группа "Клятва на верность Родине". На открытии комплекса в 1975-м присутствовали участники легендарной схватки — Иван Шадрин и Даниил Кожубергенов. Рядом с мемориалом есть тематический музей "Бункер" — небольшой, но интерактивный, многие экспонаты можно потрогать руками."Завораживающее зрелище. Перед глазами сразу и последний бой, и политрук Клочков с его знаменитыми словами: "Велика Россия…" Трудно передать эти ощущения", — отмечают гости.Музей обороны и блокады ЛенинградаОсновная экспозиция собрана в одном зале: дневники, личные вещи и другие артефакты дополнены мультимедийными технологиями — например, на экранах над головой "пролетают" самолеты. В некоторых местах пол стеклянный — посетители проходят над землей с Невского пятачка, одного из самых тяжелых участков фронта, над разбитыми памятниками и снегом Ладоги. Есть инсталляции, благодаря которым можно оказаться на вокзале, в блокадной булочной, жилой комнате, школьном классе, бомбоубежище или цехе завода. Вход — бесплатный."У некоторых экспонатов не мог стоять без слез. Тот героизм, который показан на слайдах, заставляет задуматься о многом, сделать переоценку современных ценностей", — пишут в отзывах."Зеленый пояс Славы"По линии обороны Ленинграда расположено более 80 мемориальных сооружений — при желании можно составить маршрут на несколько дней. "Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли", — гласит надпись на Рубежном камне на Невском пятачке. При больших потерях раз за разом советские солдаты отбивали плацдарм во время битвы за Ленинград. Другой мемориал "Зеленого пояса Славы" — "Цветок жизни", посвященный погибшим детям. На высоком каменном цветке изображен улыбающийся ребенок, а на лепестках высечена надпись "Пусть всегда будет солнце". Рядом школьники высадили березовую рощу, здесь же — курган Тани Савичевой с каменными страницами ее дневника. Центр "Зеленого пояса" — монумент героическим защитникам Ленинграда. Вечный огонь горит в память о 900-дневной блокаде города.

https://ria.ru/20240501/vystavka-1943261350.html

https://ria.ru/20240425/vystavka-1941984580.html

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