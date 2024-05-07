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Cудьбоносные решения во благо народа не осуждаются, заявил патриарх Кирилл
Cудьбоносные решения во благо народа не осуждаются, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.05.2024
Cудьбоносные решения во благо народа не осуждаются, заявил патриарх Кирилл
Судьбоносные решения, принятые во благо народа, не осуждаются ни Церковью, ни народом, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл президенту России Владимиру РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:23
2024-05-07T14:23
2024-05-07T14:23
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Судьбоносные решения, принятые во благо народа, не осуждаются ни Церковью, ни народом, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл президенту России Владимиру Путину после молебна по случаю инаугурации. "Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения. Если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны в том числе и с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа во благо страны, не осуждались ни Церковью, ни народом. И мы знаем, как много святых, угодников Божиих, которые возглавляли наше государство и которые на поле брани мужественно защищали его", – сказал патриарх. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Cудьбоносные решения во благо народа не осуждаются, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: судьбоносные решения, принятые во благо народа, не осуждаются
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Судьбоносные решения, принятые во благо народа, не осуждаются ни Церковью, ни народом, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл президенту России Владимиру Путину после молебна по случаю инаугурации.
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"Глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения. Если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и для государства. Но эти решения почти всегда связаны в том числе и с жертвами. И никогда такого рода решения, принимаемые во благо народа во благо страны, не осуждались ни Церковью, ни народом. И мы знаем, как много святых, угодников Божиих, которые возглавляли наше государство и которые на поле брани мужественно защищали его", – сказал патриарх.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.