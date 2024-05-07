https://ria.ru/20240507/patriarkh-1944411482.html
Пресс-служба рассказала, какую икону патриарх Кирилл подарил Путину
Пресс-служба рассказала, какую икону патриарх Кирилл подарил Путину - РИА Новости, 07.05.2024
Пресс-служба рассказала, какую икону патриарх Кирилл подарил Путину
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил президенту РФ Владимиру Путину Владимирскую икону Божией Матери XVII века, сообщили РИА Новости в патриаршей... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:14
2024-05-07T14:14
2024-05-07T14:28
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инаугурация владимира путина — 2024
религия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил президенту РФ Владимиру Путину Владимирскую икону Божией Матери XVII века, сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе."(Это – ред.) Владимирская икона Божией Матери, XVII век", – сказал патриарх президенту после благодарственного молебна по случаю его инаугурации.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.Эта церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина стала пятой, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
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Благословение Путина патриархом Кириллом
Благословение Путина патриархом Кириллом
2024-05-07T14:14
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РИА Новости
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, владимир путин, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Владимир Путин, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Религия
Пресс-служба рассказала, какую икону патриарх Кирилл подарил Путину
Патриарх Кирилл подарил Путину Владимирскую икону Божией Матери XVII века
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил президенту РФ Владимиру Путину Владимирскую икону Божией Матери XVII века, сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.
"(Это – ред.) Владимирская икона Божией Матери, XVII век", – сказал патриарх президенту после благодарственного молебна по случаю его инаугурации.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
Эта церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина стала пятой, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.