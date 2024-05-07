https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944412025.html

Пашинян заявил, что не обязан ежегодно участвовать в параде Победы в Москве

Пашинян заявил, что не обязан ежегодно участвовать в параде Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2024

Пашинян заявил, что не обязан ежегодно участвовать в параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обязан ежегодно участвовать в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:15

2024-05-07T14:15

2024-05-07T14:16

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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обязан ежегодно участвовать в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. "Я присутствовал в мероприятии (в Москве - ред.) 9 мая, не считаю, что должен участвовать каждый год. Я не помню такой практики, когда руководитель Армении ежегодно участвовал в мероприятии к 9 мая", - сказал Пашинян во вторник в ходе пресс-конференции в Ереване. По его словам, было бы странно, если бы лидер Армении или какой-либо другой страны присутствовал на параде ежегодно. В понедельник помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не будут присутствовать на параде Победы в Москве.

https://ria.ru/20240506/parad-1944207827.html

армения

москва

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в мире, армения, москва, ереван, никол пашинян, юрий ушаков, ильхам алиев