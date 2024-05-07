https://ria.ru/20240507/pashinyan-1944331324.html
Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении
Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении - РИА Новости, 07.05.2024
Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости пересмотреть стратегию национальной безопасности страны. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:26
2024-05-07T11:26
2024-05-07T11:40
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости пересмотреть стратегию национальной безопасности страны."Происходящие процессы привели нас к убеждению, что стратегия развития Армении нуждается в пересмотре. С этой точки зрения, я думаю, и это очевидно, что стратегия национальной безопасности должна быть пересмотрена, и процесс этого пересмотра на рабочем уровне уже начался", - заявил Пашинян на пресс-конференции во вторник.По его словам, смыслом существования Республики Армения должно быть не обслуживание исторической справедливости, общенациональных повесток , а "обеспечение свобод, счастья и благосостояния граждан Республики Армения".Пашинян считает также, что безопасность страны можно обеспечить путем диверсификации внешних связей, реформы армии, внедрения всеобъемлющей системы обороны и безопасности.
https://ria.ru/20240201/armeniya-1924903950.html
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в мире, армения
Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении
Пашинян: надо пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении
ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости пересмотреть стратегию национальной безопасности страны.
«
"Происходящие процессы привели нас к убеждению, что стратегия развития Армении нуждается в пересмотре. С этой точки зрения, я думаю, и это очевидно, что стратегия национальной безопасности должна быть пересмотрена, и процесс этого пересмотра на рабочем уровне уже начался", - заявил Пашинян на пресс-конференции во вторник.
По его словам, смыслом существования Республики Армения должно быть не обслуживание исторической справедливости, общенациональных повесток , а "обеспечение свобод, счастья и благосостояния граждан Республики Армения".
Пашинян считает также, что безопасность страны можно обеспечить путем диверсификации внешних связей, реформы армии, внедрения всеобъемлющей системы обороны и безопасности.