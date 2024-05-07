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Молдавский народ дорожит памятью о подвиге в ВОВ, заявил глава "Победы"

Молдавский народ дорожит памятью о подвиге в ВОВ, заявил глава "Победы" - РИА Новости, 07.05.2024

Молдавский народ дорожит памятью о подвиге в ВОВ, заявил глава "Победы"

Молдавский народ дорожит памятью о подвиге предков в Великой Отечественной войне, несмотря на попытки властей республики предать его забвению, считает глава... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T22:50

2024-05-07T22:50

2024-05-07T22:50

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

день победы

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КИШИНЕВ, 7 мая – РИА Новости. Молдавский народ дорожит памятью о подвиге предков в Великой Отечественной войне, несмотря на попытки властей республики предать его забвению, считает глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа". "Важно то, что молдавский народ продолжает помнить спустя 80 лет исторических, спустя 30 лет откровенного беспамятства, потому на протяжении этих 30 лет эту великую историю пытаются измарать, измазать грязью и всячески вытравить из официальной истории. Я езжу по стране и вижу, с каким трепетом люди относятся к памяти, к этим датам, как они торжественно отмечают их", - сказал РИА Новости Петрович. По его мнению, это наглядно демонстрирует, что власти и народ Молдавии живут в разных измерениях. "Народ, который является потомками тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, помнит. А руководство всячески старается это забыть и изгадить. Потому что за это сегодня им активно платят или потому что они просто перестали быть людьми, которые уважительно относятся к своему прошлому и предкам. Память и беспамятство находятся рядом. "Беспамятство" пытается сегодня страной управлять, а "память" пытается удержаться и сохранить воспоминания о героическом подвиге предков и донести их до будущих поколений", - пояснил Петрович. С 2017 года координационный комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации. В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.

https://ria.ru/20240426/moldaviya-1942482194.html

https://ria.ru/20240505/prazdnik-1944031166.html

https://ria.ru/20240501/miting-1943336846.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, день победы