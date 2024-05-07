В загранучреждениях Белоруссии зажгут свечи в память о павших в ВОВ
Алейник: в загранучреждениях Белоруссии зажгут свечи в память о павших в ВОВ
© Sputnik / Виктор Толочко
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Во всех загранучреждениях Белоруссии 8-9 мая будут зажжены свечи в память о павших в Великой Отечественной войне, сообщил глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Будет организована информационная акция "Свеча Памяти": 8-9 мая во всех загранучреждениях будут зажжены свечи в память о павших в Великой Отечественной войне. Мы также проводим информационную акцию #BY80 в социальных сетях. И приглашаем всех неравнодушных белорусов присоединиться к ней", - приводит слова Алейника госагентство Белта.
Он сообщил также, что планируются показ кинофильмов об истории военных лет, размещение материалов в СМИ по всему миру.
Кроме того, Белоруссия вместе с единомышленниками работает над поддержанием и продвижением исторической правды. "9 мая в рамках постоянного совета ОБСЕ будет зачитано заявление стран-единомышленников, посвященное 79-й годовщине Великой Победы. Мы работаем и на площадках Генеральной ассамблеи ООН, специальных органов, комитетов. Вся эта системная работа будет продолжена и усилена в год 80-летия освобождения Беларуси и в преддверии 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной", - сказал глава МИД.
Он отметил, что к западу от Буга не прекращаются попытки переписать историю, заретушировать героические страницы подвига советского и белорусского народов в годы Великой Отечественной войны, объявляется война памятникам, чинятся искусственные административные препятствия для белорусских дипломатов, которые хотят посетить места памяти, возложить цветы и поклониться павшим.