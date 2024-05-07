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В загранучреждениях Белоруссии зажгут свечи в память о павших в ВОВ - РИА Новости, 07.05.2024
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15:36 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/pamyat-1944435653.html
В загранучреждениях Белоруссии зажгут свечи в память о павших в ВОВ
В загранучреждениях Белоруссии зажгут свечи в память о павших в ВОВ - РИА Новости, 07.05.2024
В загранучреждениях Белоруссии зажгут свечи в память о павших в ВОВ
Во всех загранучреждениях Белоруссии 8-9 мая будут зажжены свечи в память о павших в Великой Отечественной войне, сообщил глава белорусского МИД Сергей Алейник. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:36
2024-05-07T15:36
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Во всех загранучреждениях Белоруссии 8-9 мая будут зажжены свечи в память о павших в Великой Отечественной войне, сообщил глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Будет организована информационная акция "Свеча Памяти": 8-9 мая во всех загранучреждениях будут зажжены свечи в память о павших в Великой Отечественной войне. Мы также проводим информационную акцию #BY80 в социальных сетях. И приглашаем всех неравнодушных белорусов присоединиться к ней", - приводит слова Алейника госагентство Белта. Он сообщил также, что планируются показ кинофильмов об истории военных лет, размещение материалов в СМИ по всему миру. Кроме того, Белоруссия вместе с единомышленниками работает над поддержанием и продвижением исторической правды. "9 мая в рамках постоянного совета ОБСЕ будет зачитано заявление стран-единомышленников, посвященное 79-й годовщине Великой Победы. Мы работаем и на площадках Генеральной ассамблеи ООН, специальных органов, комитетов. Вся эта системная работа будет продолжена и усилена в год 80-летия освобождения Беларуси и в преддверии 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной", - сказал глава МИД. Он отметил, что к западу от Буга не прекращаются попытки переписать историю, заретушировать героические страницы подвига советского и белорусского народов в годы Великой Отечественной войны, объявляется война памятникам, чинятся искусственные административные препятствия для белорусских дипломатов, которые хотят посетить места памяти, возложить цветы и поклониться павшим.
https://ria.ru/20240506/lukashenko-1944205298.html
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белоруссия, сергей алейник, обсе, оон, день победы, в мире
Белоруссия, Сергей Алейник, ОБСЕ, ООН, День Победы, В мире
В загранучреждениях Белоруссии зажгут свечи в память о павших в ВОВ

Алейник: в загранучреждениях Белоруссии зажгут свечи в память о павших в ВОВ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Во всех загранучреждениях Белоруссии 8-9 мая будут зажжены свечи в память о павших в Великой Отечественной войне, сообщил глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Будет организована информационная акция "Свеча Памяти": 8-9 мая во всех загранучреждениях будут зажжены свечи в память о павших в Великой Отечественной войне. Мы также проводим информационную акцию #BY80 в социальных сетях. И приглашаем всех неравнодушных белорусов присоединиться к ней", - приводит слова Алейника госагентство Белта.
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Он сообщил также, что планируются показ кинофильмов об истории военных лет, размещение материалов в СМИ по всему миру.
Кроме того, Белоруссия вместе с единомышленниками работает над поддержанием и продвижением исторической правды. "9 мая в рамках постоянного совета ОБСЕ будет зачитано заявление стран-единомышленников, посвященное 79-й годовщине Великой Победы. Мы работаем и на площадках Генеральной ассамблеи ООН, специальных органов, комитетов. Вся эта системная работа будет продолжена и усилена в год 80-летия освобождения Беларуси и в преддверии 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной", - сказал глава МИД.
Он отметил, что к западу от Буга не прекращаются попытки переписать историю, заретушировать героические страницы подвига советского и белорусского народов в годы Великой Отечественной войны, объявляется война памятникам, чинятся искусственные административные препятствия для белорусских дипломатов, которые хотят посетить места памяти, возложить цветы и поклониться павшим.
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