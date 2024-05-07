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Памфилова назвала инаугурацию президента логическим завершением голосования - РИА Новости, 07.05.2024
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16:43 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/pamfilova-1944464284.html
Памфилова назвала инаугурацию президента логическим завершением голосования
Памфилова назвала инаугурацию президента логическим завершением голосования - РИА Новости, 07.05.2024
Памфилова назвала инаугурацию президента логическим завершением голосования
Прошедшие президентские выборы в России стали важнейшим историческим событием, предопределившим будущее страны, а инаугурация - логическим завершением... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:43
2024-05-07T16:43
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Прошедшие президентские выборы в России стали важнейшим историческим событием, предопределившим будущее страны, а инаугурация - логическим завершением всенародного голосования, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Прошедшие выборы - это больше, чем выборы: это важнейшее историческое событие, предопределяющее, как никогда, будущую судьбу России, отстоять которую возможно только всем миром. Понимая это, наш народ и выразил так мощно и свободно свою волю на выборах главы государства. А инаугурация - это логическое завершение состоявшего всенародного выбора", - передает пресс-служба ЦИК РФ слова Памфиловой. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Памфилова назвала инаугурацию президента логическим завершением голосования

Памфилова: инаугурация президента стала логическим финалом народного голосования

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Прошедшие президентские выборы в России стали важнейшим историческим событием, предопределившим будущее страны, а инаугурация - логическим завершением всенародного голосования, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Прошедшие выборы - это больше, чем выборы: это важнейшее историческое событие, предопределяющее, как никогда, будущую судьбу России, отстоять которую возможно только всем миром. Понимая это, наш народ и выразил так мощно и свободно свою волю на выборах главы государства. А инаугурация - это логическое завершение состоявшего всенародного выбора", - передает пресс-служба ЦИК РФ слова Памфиловой.
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Инаугурация Путина доказала силу России, заявил индонезийский эксперт
Вчера, 15:29
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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