https://ria.ru/20240507/pamfilova-1944464284.html

Памфилова назвала инаугурацию президента логическим завершением голосования

Памфилова назвала инаугурацию президента логическим завершением голосования - РИА Новости, 07.05.2024

Памфилова назвала инаугурацию президента логическим завершением голосования

Прошедшие президентские выборы в России стали важнейшим историческим событием, предопределившим будущее страны, а инаугурация - логическим завершением... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:43

2024-05-07T16:43

2024-05-07T16:43

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Прошедшие президентские выборы в России стали важнейшим историческим событием, предопределившим будущее страны, а инаугурация - логическим завершением всенародного голосования, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Прошедшие выборы - это больше, чем выборы: это важнейшее историческое событие, предопределяющее, как никогда, будущую судьбу России, отстоять которую возможно только всем миром. Понимая это, наш народ и выразил так мощно и свободно свою волю на выборах главы государства. А инаугурация - это логическое завершение состоявшего всенародного выбора", - передает пресс-служба ЦИК РФ слова Памфиловой. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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политика, россия, элла памфилова, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024