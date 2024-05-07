Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина
Китай и Франция выступили за создание государства Палестина в границах 1967 года
Флаги Палестины. Архивное фото
ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Главы Китая и Франции выступают за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, говорится в совместном заявлении Китая и Франции по ситуации на Ближнем Востоке, текст которого распространило во вторник Центральное телевидение Китая.
Согласно тексту заявления, главы КНР и Франции призывают к решительной реализации плана о создании двух государств.
"(Призывают) обеспечить мирное сосуществование Израиля и Палестины в качестве соседних государств, (обеспечить) совместное создание жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме", - говорится в тексте.
В рамках европейского турне, которое проходит 5-10 мая, председатель КНР Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию. В понедельник китайский лидер провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже заявил, что выходом из палестино-израильского конфликта является реализация решения о создании двух государств.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Си Цзиньпин и Макрон обсудили выход из конфликта в секторе Газа
20 ноября 2023, 14:19