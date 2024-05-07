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Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина - РИА Новости, 07.05.2024
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09:26 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/palestina-1944298850.html
Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина
Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина - РИА Новости, 07.05.2024
Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина
Главы Китая и Франции выступают за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, говорится в совместном заявлении Китая и Франции по... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:26
2024-05-07T09:26
в мире
китай
франция
израиль
си цзиньпин
эммануэль макрон
хамас
палестина
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Главы Китая и Франции выступают за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, говорится в совместном заявлении Китая и Франции по ситуации на Ближнем Востоке, текст которого распространило во вторник Центральное телевидение Китая. Согласно тексту заявления, главы КНР и Франции призывают к решительной реализации плана о создании двух государств. "(Призывают) обеспечить мирное сосуществование Израиля и Палестины в качестве соседних государств, (обеспечить) совместное создание жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме", - говорится в тексте. В рамках европейского турне, которое проходит 5-10 мая, председатель КНР Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию. В понедельник китайский лидер провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже заявил, что выходом из палестино-израильского конфликта является реализация решения о создании двух государств. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240506/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240505/palestina-1944032338.html
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в мире, китай, франция, израиль, си цзиньпин, эммануэль макрон, хамас, палестина
В мире, Китай, Франция, Израиль, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Палестина
Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина

Китай и Франция выступили за создание государства Палестина в границах 1967 года

© Flickr / JoiФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Flickr / Joi
Флаги Палестины. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Главы Китая и Франции выступают за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, говорится в совместном заявлении Китая и Франции по ситуации на Ближнем Востоке, текст которого распространило во вторник Центральное телевидение Китая.
Согласно тексту заявления, главы КНР и Франции призывают к решительной реализации плана о создании двух государств.
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Вчера, 19:55
"(Призывают) обеспечить мирное сосуществование Израиля и Палестины в качестве соседних государств, (обеспечить) совместное создание жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме", - говорится в тексте.
В рамках европейского турне, которое проходит 5-10 мая, председатель КНР Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию. В понедельник китайский лидер провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже заявил, что выходом из палестино-израильского конфликта является реализация решения о создании двух государств.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Си Цзиньпин и Макрон обсудили выход из конфликта в секторе Газа
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В миреКитайФранцияИзраильСи ЦзиньпинЭммануэль МакронХАМАСПалестина
 
 
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