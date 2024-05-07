https://ria.ru/20240507/palestina-1944298850.html

Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина

Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина - РИА Новости, 07.05.2024

Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина

Главы Китая и Франции выступают за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, говорится в совместном заявлении Китая и Франции по... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:26

2024-05-07T09:26

2024-05-07T09:26

в мире

китай

франция

израиль

си цзиньпин

эммануэль макрон

хамас

палестина

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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Главы Китая и Франции выступают за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, говорится в совместном заявлении Китая и Франции по ситуации на Ближнем Востоке, текст которого распространило во вторник Центральное телевидение Китая. Согласно тексту заявления, главы КНР и Франции призывают к решительной реализации плана о создании двух государств. "(Призывают) обеспечить мирное сосуществование Израиля и Палестины в качестве соседних государств, (обеспечить) совместное создание жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме", - говорится в тексте. В рамках европейского турне, которое проходит 5-10 мая, председатель КНР Си Цзиньпин посещает Францию, Сербию и Венгрию. В понедельник китайский лидер провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже заявил, что выходом из палестино-израильского конфликта является реализация решения о создании двух государств. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240506/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240505/palestina-1944032338.html

https://ria.ru/20231120/konflikt-1910567627.html

китай

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израиль

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в мире, китай, франция, израиль, си цзиньпин, эммануэль макрон, хамас, палестина