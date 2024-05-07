https://ria.ru/20240507/otkaz-1944345381.html
В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации
В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации - РИА Новости, 07.05.2024
В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает отказ послов некоторых иностранных государств присутствовать на церемонии инаугурации... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:46
2024-05-07T11:46
2024-05-07T12:29
россия
дмитрий песков
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944334647_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_ada748db8d7516a36c7530838b6a46e4.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает отказ послов некоторых иностранных государств присутствовать на церемонии инаугурации Владимира Путина поводом для каких-то ответных шагов со стороны РФ. "Некоторые (послы) не отказались, некоторые отказались. Я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть шаги со стороны России в связи с тем, что послы некоторых европейских стран отказались присутствовать на церемонии. "Собственно, инаугурация прежде всего для главы государства - это действие, которое проходит в соответствии с конституцией. И конечно, в первую очередь, это для граждан России, которые голосовали за своего президента. Все остальное вторично или третично", - добавил представитель Кремля.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944334647_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_dd866c8a58315bc3124f93db2c42a661.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации
Песков не счел отказ послов от участия в инаугурации Путина поводом для ответа