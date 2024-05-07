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В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации - РИА Новости, 07.05.2024
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11:46 07.05.2024 (обновлено: 12:29 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/otkaz-1944345381.html
В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации
В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации - РИА Новости, 07.05.2024
В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает отказ послов некоторых иностранных государств присутствовать на церемонии инаугурации... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:46
2024-05-07T12:29
россия
дмитрий песков
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает отказ послов некоторых иностранных государств присутствовать на церемонии инаугурации Владимира Путина поводом для каких-то ответных шагов со стороны РФ. "Некоторые (послы) не отказались, некоторые отказались. Я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть шаги со стороны России в связи с тем, что послы некоторых европейских стран отказались присутствовать на церемонии. "Собственно, инаугурация прежде всего для главы государства - это действие, которое проходит в соответствии с конституцией. И конечно, в первую очередь, это для граждан России, которые голосовали за своего президента. Все остальное вторично или третично", - добавил представитель Кремля.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, дмитрий песков, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации

Песков не счел отказ послов от участия в инаугурации Путина поводом для ответа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Инаугурация президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает отказ послов некоторых иностранных государств присутствовать на церемонии инаугурации Владимира Путина поводом для каких-то ответных шагов со стороны РФ.
«
"Некоторые (послы) не отказались, некоторые отказались. Я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть шаги со стороны России в связи с тем, что послы некоторых европейских стран отказались присутствовать на церемонии.
"Собственно, инаугурация прежде всего для главы государства - это действие, которое проходит в соответствии с конституцией. И конечно, в первую очередь, это для граждан России, которые голосовали за своего президента. Все остальное вторично или третично", - добавил представитель Кремля.
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024Политика
 
 
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