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В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации

В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации - РИА Новости, 07.05.2024

В Кремле прокомментировали отказ некоторых послов от участия в инаугурации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает отказ послов некоторых иностранных государств присутствовать на церемонии инаугурации... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:46

2024-05-07T11:46

2024-05-07T12:29

россия

дмитрий песков

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает отказ послов некоторых иностранных государств присутствовать на церемонии инаугурации Владимира Путина поводом для каких-то ответных шагов со стороны РФ. "Некоторые (послы) не отказались, некоторые отказались. Я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть шаги со стороны России в связи с тем, что послы некоторых европейских стран отказались присутствовать на церемонии. "Собственно, инаугурация прежде всего для главы государства - это действие, которое проходит в соответствии с конституцией. И конечно, в первую очередь, это для граждан России, которые голосовали за своего президента. Все остальное вторично или третично", - добавил представитель Кремля.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика