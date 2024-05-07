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США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России - РИА Новости, 07.05.2024
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22:21 07.05.2024 (обновлено: 22:50 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/oruzhie-1944542715.html
США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России
США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России - РИА Новости, 07.05.2024
США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России
США не будут менять готовность своих ядерных сил из-за готовящихся учений в России, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:21
2024-05-07T22:50
россия
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министерство обороны сша
в мире
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нато
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США не будут менять готовность своих ядерных сил из-за готовящихся учений в России, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие", — сказала она.В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.Во вторник в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия. По словам президента Александра Лукашенко, она носит оборонительный характер. При этом госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с учениями, о которых накануне объявило российское Минобороны.
https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944251473.html
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россия, сша, министерство обороны сша, в мире, владимир путин, нато, дмитрий песков, белоруссия
Россия, США, Министерство обороны США, В мире, Владимир Путин, НАТО, Дмитрий Песков, Белоруссия
США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России

Пентагон: США не видят поводов менять готовность ядерных сил из-за учений в РФ

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США не будут менять готовность своих ядерных сил из-за готовящихся учений в России, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие", — сказала она.
Ракетные комплексы Тополь-М - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России
6 мая, 20:44
В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Кроме того, в Польше вновь раздались призывы разместить на территории страны американское ядерное оружие.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
Во вторник в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия. По словам президента Александра Лукашенко, она носит оборонительный характер. При этом госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с учениями, о которых накануне объявило российское Минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Вчера, 08:00
 
РоссияСШАМинистерство обороны СШАВ миреВладимир ПутинНАТОДмитрий ПесковБелоруссия
 
 
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