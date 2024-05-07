США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России
Пентагон: США не видят поводов менять готовность ядерных сил из-за учений в РФ
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США не будут менять готовность своих ядерных сил из-за готовящихся учений в России, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие", — сказала она.
В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Кроме того, в Польше вновь раздались призывы разместить на территории страны американское ядерное оружие.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
Во вторник в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия. По словам президента Александра Лукашенко, она носит оборонительный характер. При этом госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с учениями, о которых накануне объявило российское Минобороны.
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