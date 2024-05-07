https://ria.ru/20240507/oruzhie-1944542715.html

США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России

США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России - РИА Новости, 07.05.2024

США не нашли причин менять готовность ядерных сил из-за учений России

США не будут менять готовность своих ядерных сил из-за готовящихся учений в России, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T22:21

2024-05-07T22:21

2024-05-07T22:50

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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США не будут менять готовность своих ядерных сил из-за готовящихся учений в России, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие", — сказала она.В понедельник Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.Во вторник в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия. По словам президента Александра Лукашенко, она носит оборонительный характер. При этом госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с учениями, о которых накануне объявило российское Минобороны.

https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944251473.html

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россия, сша, министерство обороны сша, в мире, владимир путин, нато, дмитрий песков, белоруссия