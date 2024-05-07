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Оркестр Петербургской филармонии в мае даст концерты в пяти городах Китая
Оркестр Петербургской филармонии в мае даст концерты в пяти городах Китая - РИА Новости, 07.05.2024
Оркестр Петербургской филармонии в мае даст концерты в пяти городах Китая
Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии с 16 по 26 мая даст концерты в пяти городах Китая, сообщает ВТБ, оказавший поддержку гастрольному... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:30
2024-05-07T10:30
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культура
китай
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии с 16 по 26 мая даст концерты в пяти городах Китая, сообщает ВТБ, оказавший поддержку гастрольному турне.Музыканты исполнят программы из сочинений Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Мориса Равеля. За дирижерским пультом – народный артист России Николай Алексеев.В тур включены выступления на самых известных концертных площадках Китая, в том числе в крупнейших городах страны – Пекине и Шанхае.Гастроли начнутся 16 мая в Гуанчжоу на сцене концертного зала "Синхай", где прозвучат фрагменты из оперы "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева, Фортепианный концерт соль мажор Равеля и Пятая симфония Шостаковича. Далее программу представят в концертных залах Шэньчжэня, Чанши и на крупнейшей сцене страны: в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине.Завершится тур в Шанхае 26 мая грандиозным концертом под открытым небом: музыканты исполнят программу, составленную из сочинений Чайковского. Прозвучат "Итальянское каприччио", музыка из балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", а также знаменитый Первый фортепианный концерт - один из главных символов русского музыкального искусства."Международные гастроли призваны объединять культуру по всему миру. Для нас это не только способ делиться богатейшим музыкальным наследием нашей страны. Это возможность для встречи двух богатейших мировых культур, которая способствует всестороннему сближению России и Китая", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
https://ria.ru/20240506/vtb-1944227719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, китай, россия, втб (банк)
Культура, Китай, Россия, ВТБ (банк)
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии с 16 по 26 мая даст концерты в пяти городах Китая, сообщает ВТБ, оказавший поддержку гастрольному турне.
Музыканты исполнят программы из сочинений Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Мориса Равеля. За дирижерским пультом – народный артист России Николай Алексеев
.
В тур включены выступления на самых известных концертных площадках Китая, в том числе в крупнейших городах страны – Пекине
и Шанхае
.
Гастроли начнутся 16 мая в Гуанчжоу
на сцене концертного зала "Синхай", где прозвучат фрагменты из оперы "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева, Фортепианный концерт соль мажор Равеля и Пятая симфония Шостаковича. Далее программу представят в концертных залах Шэньчжэня, Чанши
и на крупнейшей сцене страны: в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине.
Завершится тур в Шанхае 26 мая грандиозным концертом под открытым небом: музыканты исполнят программу, составленную из сочинений Чайковского. Прозвучат "Итальянское каприччио", музыка из балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", а также знаменитый Первый фортепианный концерт - один из главных символов русского музыкального искусства.
"Международные гастроли призваны объединять культуру по всему миру. Для нас это не только способ делиться богатейшим музыкальным наследием нашей страны. Это возможность для встречи двух богатейших мировых культур, которая способствует всестороннему сближению России и Китая", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.