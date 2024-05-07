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В Шебекино Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/opasnost-1944324095.html
В Шебекино Белгородской области отменили ракетную опасность
В Шебекино Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2024
В Шебекино Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в городе Шебекино и Шебекинском округе Белгородской области отменен, сообщили в городской администрации Белгорода. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:13
2024-05-07T11:13
шебекино
белгородская область
белгород
специальная военная операция на украине
безопасность
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в городе Шебекино и Шебекинском округе Белгородской области отменен, сообщили в городской администрации Белгорода. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 9.02 мск. Через 2 часа отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, белгородская область, белгород, безопасность
Шебекино, Белгородская область, Белгород, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Шебекино Белгородской области отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода: в Шебекино отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в городе Шебекино и Шебекинском округе Белгородской области отменен, сообщили в городской администрации Белгорода.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 9.02 мск. Через 2 часа отменили тревогу.
"РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьБелгородБезопасность
 
 
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