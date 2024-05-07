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В Шебекино Белгородской области объявили ракетную опасность
В Шебекино Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2024
В Шебекино Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории города Шебекино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:06
2024-05-07T09:06
2024-05-07T09:12
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории города Шебекино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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шебекино, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Безопасность
В Шебекино Белгородской области объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода: в Шебекино объявили ракетную опасность