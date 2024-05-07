https://ria.ru/20240507/opasnost-1944294271.html

В Шебекино Белгородской области объявили ракетную опасность

В Шебекино Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2024

В Шебекино Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории города Шебекино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:06

2024-05-07T09:06

2024-05-07T09:12

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

безопасность

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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории города Шебекино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, безопасность