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В Ростовской области двух братьев обвинили в использовании рабского труда - РИА Новости, 07.05.2024
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15:26 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/obvinenie-1944432838.html
В Ростовской области двух братьев обвинили в использовании рабского труда
В Ростовской области двух братьев обвинили в использовании рабского труда - РИА Новости, 07.05.2024
В Ростовской области двух братьев обвинили в использовании рабского труда
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух братьев, жителей Волгодонского района, которые использовали рабский труд на... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:26
2024-05-07T15:26
происшествия
ростовская область
волгодонской район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух братьев, жителей Волгодонского района, которые использовали рабский труд на сельскохозяйственных полях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону. "Прокуратура Волгодонского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда)", - говорится в сообщении. По версии следствия, двое братьев в течение 3 лет, с 2020 и вплоть до сентября 2023 года, использовали рабский труд 5 граждан в станице Дубенцовской Волгодонского района Ростовской области. Уточняется, что потерпевших вынуждали ежедневно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях, при этом причитающиеся людям денежные выплаты обвиняемые присваивали себе. "Фигуранты, применяя насилие или угрожая его применением, принуждали их бесплатно работать на сельхозугодьях. Потерпевшие не могли отказаться от выполнения работ, поскольку были ограничены в возможности покидать места работы и проживания", - говорится в релизе. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
https://ria.ru/20240502/ubiystvo-1943481504.html
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происшествия, ростовская область, волгодонской район, россия
Происшествия, Ростовская область, Волгодонской район, Россия
В Ростовской области двух братьев обвинили в использовании рабского труда

Прокуратура Ростовской области обвинила братьев в использовании рабского труда

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух братьев, жителей Волгодонского района, которые использовали рабский труд на сельскохозяйственных полях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону.
"Прокуратура Волгодонского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, двое братьев в течение 3 лет, с 2020 и вплоть до сентября 2023 года, использовали рабский труд 5 граждан в станице Дубенцовской Волгодонского района Ростовской области.
Уточняется, что потерпевших вынуждали ежедневно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях, при этом причитающиеся людям денежные выплаты обвиняемые присваивали себе.
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"Фигуранты, применяя насилие или угрожая его применением, принуждали их бесплатно работать на сельхозугодьях. Потерпевшие не могли отказаться от выполнения работ, поскольку были ограничены в возможности покидать места работы и проживания", - говорится в релизе.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
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