https://ria.ru/20240507/obstrel-1944516892.html

При украинских обстрелах ДНР пострадали пять жителей региона

При украинских обстрелах ДНР пострадали пять жителей региона - РИА Новости, 07.05.2024

При украинских обстрелах ДНР пострадали пять жителей региона

Пять жителей Донецкой Народной Республики пострадали во вторник в результате украинских атак, среди пострадавших четверо сотрудников МЧС, сообщил глава... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:26

2024-05-07T19:26

2024-05-07T19:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Пять жителей Донецкой Народной Республики пострадали во вторник в результате украинских атак, среди пострадавших четверо сотрудников МЧС, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Сегодня в результате агрессии вооруженных формирований Украины пострадали пять жителей региона", - написал глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Отмечается, что в Никитовском районе Горловки в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата пострадали четыре сотрудника МЧС ДНР. Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка на мине ПФМ "Лепесток" подорвался мужчина 1947 года рождения, он получил ранение средней степени тяжести. "Со стороны противника зафиксировано шесть обстрелов, выпущено 14 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный беспилотный летательный аппарат", - резюмировал глава республики.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия