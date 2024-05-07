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Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекино
Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекино - РИА Новости, 07.05.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекино
Промышленное предприятие повреждено в Шебекино после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:53
2024-05-07T14:53
2024-05-07T14:53
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Шебекино после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее во вторник власти сообщали об обстреле города Шебекино, призвав жителей спуститься в укрытие. Также утром была объявлена ракетная опасность в Шебекино, отменили ее примерно через два часа. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения на территории промышленного предприятия - посечены складские помещения и емкости. Оперативные службы работают на месте", - написал Гладков. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекино
Гладков: в Шебекино после обстрела ВСУ пострадало промышленное предприятие