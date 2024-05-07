https://ria.ru/20240507/obstrel-1944423507.html

Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекино

Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекино - РИА Новости, 07.05.2024

Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекино

Промышленное предприятие повреждено в Шебекино после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:53

2024-05-07T14:53

2024-05-07T14:53

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Шебекино после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее во вторник власти сообщали об обстреле города Шебекино, призвав жителей спуститься в укрытие. Также утром была объявлена ракетная опасность в Шебекино, отменили ее примерно через два часа. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения на территории промышленного предприятия - посечены складские помещения и емкости. Оперативные службы работают на месте", - написал Гладков. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия