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ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 07.05.2024
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
Мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале об обстреле города Шебекино, призвав жителей спуститься в укрытие. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:46
2024-05-07T13:46
2024-05-07T13:46
шебекино
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале об обстреле города Шебекино, призвав жителей спуститься в укрытие. "РСЧС: Ведётся обстрел город Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - сообщается в Telegram-канале мэрии. Ранее во вторник власти сообщали о ракетной опасности в Шебекино, отменили ее примерно через два часа.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
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шебекино, происшествия, белгородская область
Шебекино, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
Мэрия Белгорода сообщила об обстреле города Шебекино со стороны ВСУ