https://ria.ru/20240507/obstrel-1944398837.html

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 07.05.2024

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале об обстреле города Шебекино, призвав жителей спуститься в укрытие. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:46

2024-05-07T13:46

2024-05-07T13:46

шебекино

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале об обстреле города Шебекино, призвав жителей спуститься в укрытие. "РСЧС: Ведётся обстрел город Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - сообщается в Telegram-канале мэрии. Ранее во вторник власти сообщали о ракетной опасности в Шебекино, отменили ее примерно через два часа.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, происшествия, белгородская область