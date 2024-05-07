https://ria.ru/20240507/novoseltsev-1944469198.html

Новосельцев: впереди много задач, которые решим вместе с президентом России

Новосельцев: впереди много задач, которые решим вместе с президентом России - РИА Новости, 07.05.2024

Новосельцев: впереди много задач, которые решим вместе с президентом России

День инаугурации президента РФ очень важный для страны, впереди предстоит решить множество важнейших задач вместе с народом и главой государства, заявил... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:57

2024-05-07T16:57

2024-05-07T16:57

калужская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. День инаугурации президента РФ очень важный для страны, впереди предстоит решить множество важнейших задач вместе с народом и главой государства, заявил председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. "Сегодня торжественный и ответственный для страны день – наш лидер - Владимир Владимирович Путин - вновь вступил в должность президента Российской Федерации, одержав безоговорочную победу на прошедших выборах. Эти выборы показали, насколько высок уровень доверия жителей страны к Владимиру Путину и его курсу на сильную и независимую Россию", - цитирует пресс-служба регионального парламента Новосельцева. Он отметил, что Путин многие годы ведет планомерную работу, направленную на социально-экономическое развитие страны, укрепление ее обороноспособности, отстаивание интересов России на международной арене. Глава калужского Заксобрания подчеркнул, что работа по улучшению качества жизни граждан не останавливается и сейчас, в период проведения СВО. "Работа продолжается, несмотря на санкции и беспрецедентное внешнеполитическое давление. Это говорит о том, что за годы лидерства Владимира Путина мы накопили большой потенциал, который позволяет не только противостоять вызовам, но и успешно развиваться, демонстрируя всему миру нашу силу, сплоченность и искреннюю любовь к Отчизне. И этот потенциал будет расти, делая нас еще сильнее. Впереди множество важнейших задач, которые мы обязательно решим вместе с нашим президентом и гражданами великой России!" - подчеркнул Новосельцев. Церемония инаугурации президента РФ прошла во вторник в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240418/ekzamen-1940879411.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, владимир путин