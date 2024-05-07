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Новак назвал мировые цены на нефть адекватными
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными - РИА Новости, 07.05.2024
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными
Мировая цена на нефть сейчас адекватная, отражает текущий спрос, заявил журналистам врио вице-премьера РФ Александр Новак. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:03
2024-05-07T14:03
2024-05-07T14:05
экономика
россия
александр новак
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мировая цена на нефть сейчас адекватная, отражает текущий спрос, заявил журналистам врио вице-премьера РФ Александр Новак."Цена абсолютно нормальная, адекватная, отражающая текущий спрос", - ответил Новак на соответствующий вопрос в кулуарах инаугурации президента РФ.Цена на нефть марки Brent в первых числах мая опускалась ниже 83 долларов за баррель, но позднее подросла чуть выше этой отметки.Комментируя вопрос, готовы ли некоторые страны ОПЕК+ нарастить добычу нефти, Новак сказал: "Я такого пока не слышал"."У нас пока действуют уровни, о которых мы ранее договорились, мы их придерживаемся", - добавил врио вице-премьера.
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экономика, россия, александр новак, опек, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Цены на нефть
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными
Новак: мировая цена на нефть сейчас адекватная, отражает текущий спрос
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мировая цена на нефть сейчас адекватная, отражает текущий спрос, заявил журналистам врио вице-премьера РФ Александр Новак.
«
"Цена абсолютно нормальная, адекватная, отражающая текущий спрос", - ответил Новак на соответствующий вопрос в кулуарах инаугурации президента РФ.
Цена на нефть марки Brent в первых числах мая опускалась ниже 83 долларов за баррель, но позднее подросла чуть выше этой отметки.
Комментируя вопрос, готовы ли некоторые страны ОПЕК+ нарастить добычу нефти, Новак сказал: "Я такого пока не слышал".
"У нас пока действуют уровни, о которых мы ранее договорились, мы их придерживаемся", - добавил врио вице-премьера.