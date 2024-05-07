https://ria.ru/20240507/novak-1944406206.html

Новак назвал мировые цены на нефть адекватными

Новак назвал мировые цены на нефть адекватными - РИА Новости, 07.05.2024

Новак назвал мировые цены на нефть адекватными

Мировая цена на нефть сейчас адекватная, отражает текущий спрос, заявил журналистам врио вице-премьера РФ Александр Новак. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:03

2024-05-07T14:03

2024-05-07T14:05

экономика

россия

александр новак

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мировая цена на нефть сейчас адекватная, отражает текущий спрос, заявил журналистам врио вице-премьера РФ Александр Новак."Цена абсолютно нормальная, адекватная, отражающая текущий спрос", - ответил Новак на соответствующий вопрос в кулуарах инаугурации президента РФ.Цена на нефть марки Brent в первых числах мая опускалась ниже 83 долларов за баррель, но позднее подросла чуть выше этой отметки.Комментируя вопрос, готовы ли некоторые страны ОПЕК+ нарастить добычу нефти, Новак сказал: "Я такого пока не слышал"."У нас пока действуют уровни, о которых мы ранее договорились, мы их придерживаемся", - добавил врио вице-премьера.

https://ria.ru/20240430/perevozki-1943189764.html

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экономика, россия, александр новак, опек, цены на нефть