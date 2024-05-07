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В США рассказали о "соседстве" с российскими военными на базе в Нигере - РИА Новости, 07.05.2024
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01:43 07.05.2024 (обновлено: 06:04 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/niger-1944273744.html
В США рассказали о "соседстве" с российскими военными на базе в Нигере
В США рассказали о "соседстве" с российскими военными на базе в Нигере - РИА Новости, 07.05.2024
В США рассказали о "соседстве" с российскими военными на базе в Нигере
Американские и российские военные расположились вдали друг от друга на военной базе в Нигере, никаких взаимодействий между ними нет, утверждает представитель... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T01:43
2024-05-07T06:04
сша
африка
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Американские и российские военные расположились вдали друг от друга на военной базе в Нигере, никаких взаимодействий между ними нет, утверждает представитель Пентагона Патрик Райдер. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Нигера, военные РФ и США в африканской стране разместились на одной базе (101 авиабаза). Американцы, по данным источника агентства, объявили "повышенную боевую готовность" из-за соседства с россиянами. "Они находятся на одной территории, но, насколько я понимаю, достаточно большой территории, так что они расположены не в непосредственной близости", - сказал представитель оборонного ведомства в ходе брифинга для журналистов. Он отметил, что российские военные занимаются своими делами, а американские - сфокусированы на собственных. Кроме того, военнослужащие РФ не имеют доступа к американскому оборудованию и ресурсам и не представляют угрозу солдат США. "Никакого взаимодействия, насколько мне известно", - добавил Райдер, отвечая на соответствующий вопрос. Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. В среду американский военный чиновник сообщил РИА Новости, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу. В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html
https://ria.ru/20240503/gotovnost-1943754656.html
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сша
африка
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сша, африка, патрик райдер
США, Африка, Патрик Райдер
В США рассказали о "соседстве" с российскими военными на базе в Нигере

Пентагон: военные США и РФ разместились вдали друг от друга на базе в Нигере

© РИА НовостиРоссийские флаги подняли в Ниамее, Нигер
Российские флаги подняли в Ниамее, Нигер
© РИА Новости
Российские флаги подняли в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Американские и российские военные расположились вдали друг от друга на военной базе в Нигере, никаких взаимодействий между ними нет, утверждает представитель Пентагона Патрик Райдер.
Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Нигера, военные РФ и США в африканской стране разместились на одной базе (101 авиабаза). Американцы, по данным источника агентства, объявили "повышенную боевую готовность" из-за соседства с россиянами.
Авиабаза 101 в Нигере - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Пентагон: российские силы и военные из США находятся на одной базе в Нигере
3 мая, 06:33
"Они находятся на одной территории, но, насколько я понимаю, достаточно большой территории, так что они расположены не в непосредственной близости", - сказал представитель оборонного ведомства в ходе брифинга для журналистов.
Он отметил, что российские военные занимаются своими делами, а американские - сфокусированы на собственных. Кроме того, военнослужащие РФ не имеют доступа к американскому оборудованию и ресурсам и не представляют угрозу солдат США.
"Никакого взаимодействия, насколько мне известно", - добавил Райдер, отвечая на соответствующий вопрос.
Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.
Американские военные во время учений в Нигере
Источник: американские военные в Нигере объявили повышенную готовность
3 мая, 18:53
При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.
В среду американский военный чиновник сообщил РИА Новости, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу.
В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Провал политики США". Экс-аналитик Пентагона указала на ошибку Вашингтона
2 мая, 03:20
 
СШААфрикаПатрик Райдер
 
 
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