https://ria.ru/20240507/niger-1944273744.html

В США рассказали о "соседстве" с российскими военными на базе в Нигере

В США рассказали о "соседстве" с российскими военными на базе в Нигере - РИА Новости, 07.05.2024

В США рассказали о "соседстве" с российскими военными на базе в Нигере

Американские и российские военные расположились вдали друг от друга на военной базе в Нигере, никаких взаимодействий между ними нет, утверждает представитель... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T01:43

2024-05-07T01:43

2024-05-07T06:04

сша

африка

патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Американские и российские военные расположились вдали друг от друга на военной базе в Нигере, никаких взаимодействий между ними нет, утверждает представитель Пентагона Патрик Райдер. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Нигера, военные РФ и США в африканской стране разместились на одной базе (101 авиабаза). Американцы, по данным источника агентства, объявили "повышенную боевую готовность" из-за соседства с россиянами. "Они находятся на одной территории, но, насколько я понимаю, достаточно большой территории, так что они расположены не в непосредственной близости", - сказал представитель оборонного ведомства в ходе брифинга для журналистов. Он отметил, что российские военные занимаются своими делами, а американские - сфокусированы на собственных. Кроме того, военнослужащие РФ не имеют доступа к американскому оборудованию и ресурсам и не представляют угрозу солдат США. "Никакого взаимодействия, насколько мне известно", - добавил Райдер, отвечая на соответствующий вопрос. Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. При этом 12 апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. В среду американский военный чиновник сообщил РИА Новости, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу. В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.

https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html

https://ria.ru/20240503/gotovnost-1943754656.html

https://ria.ru/20240502/ssha-1943389869.html

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сша, африка, патрик райдер