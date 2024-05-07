https://ria.ru/20240507/nauka-1944505476.html

Путин призвал вывести Россию в число ведущих стран по научным разработкам

Путин призвал вывести Россию в число ведущих стран по научным разработкам - РИА Новости, 07.05.2024

Путин призвал вывести Россию в число ведущих стран по научным разработкам

Президент России Владимир Путин своим указом постановил обеспечить к 2030 году вхождение России в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:55

2024-05-07T18:55

2024-05-07T19:07

россия

экономика

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом постановил обеспечить к 2030 году вхождение России в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличив к этому времени внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП.Указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" установлены целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Технологическое лидерство".Среди них - "обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок" и "увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза".

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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россия, экономика, владимир путин, технологии