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Путин призвал вывести Россию в число ведущих стран по научным разработкам
Путин призвал вывести Россию в число ведущих стран по научным разработкам - РИА Новости, 07.05.2024
Путин призвал вывести Россию в число ведущих стран по научным разработкам
Президент России Владимир Путин своим указом постановил обеспечить к 2030 году вхождение России в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:55
2024-05-07T18:55
2024-05-07T19:07
россия
экономика
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом постановил обеспечить к 2030 году вхождение России в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличив к этому времени внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП.Указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" установлены целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Технологическое лидерство".Среди них - "обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок" и "увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза".
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, экономика, владимир путин, технологии
Россия, Экономика, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал вывести Россию в число ведущих стран по научным разработкам
Путин призвал вывести РФ в десятку ведущих стран по научным разработкам к 2030 г