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В Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма
В Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма - РИА Новости, 07.05.2024
В Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма
Калининский районный суд Новосибирска заключил под стражу подростка – гражданина Киргизии, напавшего на охранника храма, предположительно, по мотивам... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:12
2024-05-07T15:12
2024-05-07T15:12
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НОВОСИБИРСК, 7 мая – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска заключил под стражу подростка – гражданина Киргизии, напавшего на охранника храма, предположительно, по мотивам национальной ненависти, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 16-летний подросток в маске забежал в храм, где бросился с ножом на охранника. "Рассмотрено ходатайство следователя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)", - говорится в сообщении. Управление со ссылкой на данные предварительного расследования сообщает, что гражданин Киргизии 3 мая у храма в честь иконы Божией Матери "Знамение-Абалацкая" по мотивам национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти напал на охранника храма и нанес ему три удара колюще-режущим предметом в область головы и шеи. "Постановлением суда… в отношении А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля 2024 года", - сообщили в управлении.
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происшествия, киргизия, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киргизия, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма
В Новосибирске арестовали подростка, напавшего с ножом на охранника храма
НОВОСИБИРСК, 7 мая – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска заключил под стражу подростка – гражданина Киргизии, напавшего на охранника храма, предположительно, по мотивам национальной ненависти, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 16-летний подросток в маске забежал в храм, где бросился с ножом на охранника.
"Рассмотрено ходатайство следователя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ
по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)", - говорится в сообщении.
Управление со ссылкой на данные предварительного расследования сообщает, что гражданин Киргизии 3 мая у храма в честь иконы Божией Матери "Знамение-Абалацкая" по мотивам национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти напал на охранника храма и нанес ему три удара колюще-режущим предметом в область головы и шеи.
"Постановлением суда… в отношении А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля 2024 года", - сообщили в управлении.