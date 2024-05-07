https://ria.ru/20240507/napadenie-1944429575.html

В Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма

В Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма - РИА Новости, 07.05.2024

В Новосибирске арестовали подростка, напавшего на охранника храма

Калининский районный суд Новосибирска заключил под стражу подростка – гражданина Киргизии, напавшего на охранника храма, предположительно, по мотивам... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:12

2024-05-07T15:12

2024-05-07T15:12

происшествия

киргизия

новосибирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НОВОСИБИРСК, 7 мая – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска заключил под стражу подростка – гражданина Киргизии, напавшего на охранника храма, предположительно, по мотивам национальной ненависти, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 16-летний подросток в маске забежал в храм, где бросился с ножом на охранника. "Рассмотрено ходатайство следователя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)", - говорится в сообщении. Управление со ссылкой на данные предварительного расследования сообщает, что гражданин Киргизии 3 мая у храма в честь иконы Божией Матери "Знамение-Абалацкая" по мотивам национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти напал на охранника храма и нанес ему три удара колюще-режущим предметом в область головы и шеи. "Постановлением суда… в отношении А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля 2024 года", - сообщили в управлении.

https://ria.ru/20240125/chekhov-1923506263.html

киргизия

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киргизия, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)