https://ria.ru/20240507/napadenie-1944300827.html
Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно у берегов Йемена - РИА Новости, 07.05.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на торговое судно у берегов йеменского порта... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:38
2024-05-07T09:38
2024-05-07T09:38
в мире
красное море
аден
йемен
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_499d08dc0d262921eae18ea688fec947.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на торговое судно у берегов йеменского порта Адена. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 82 морских милях (около 152 километров) к югу от Адена, Йемен. Капитан торгового судна сообщил о двух взрывах вблизи от торгового судна", - говорится в сообщении управления. По информации капитана корабля, судно и экипаж находятся в безопасности, власти ведут расследование. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
красное море
аден
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_96fe6651fca3897fe321fab4cae419b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла
В мире, Красное море, Аден, Йемен, Ансар Алла
Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно у берегов йеменского Адена