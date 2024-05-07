https://ria.ru/20240507/napadenie-1944300827.html

Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно у берегов Йемена - РИА Новости, 07.05.2024

Британские ВМС сообщили о нападении на торговое судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на торговое судно у берегов йеменского порта... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:38

2024-05-07T09:38

2024-05-07T09:38

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аден

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на торговое судно у берегов йеменского порта Адена. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 82 морских милях (около 152 километров) к югу от Адена, Йемен. Капитан торгового судна сообщил о двух взрывах вблизи от торгового судна", - говорится в сообщении управления. По информации капитана корабля, судно и экипаж находятся в безопасности, власти ведут расследование. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла