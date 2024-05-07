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Суд в Москве заочно арестовал троих наемников, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 07.05.2024 (обновлено: 11:20 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/naemniki-1944323513.html
Суд в Москве заочно арестовал троих наемников, воюющих на стороне ВСУ
Суд в Москве заочно арестовал троих наемников, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
Суд в Москве заочно арестовал троих наемников, воюющих на стороне ВСУ
Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх иностранных наёмников, воюющих в составе ВСУ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:11
2024-05-07T11:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх иностранных наёмников, воюющих в составе ВСУ, сообщили РИА Новости в суде.Речь идет об американском наемнике Трое Оффенбекере, израильтянине с азербайджанскими корнями Денисе Десятнике и уроженце Молдавии Станиславе Гибадулине. "Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.Они объявлены в международный розыск. Им заочно предъявлено обвинение в участии наёмника в вооруженным конфликте или военных действиях и грозит в России лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
https://ria.ru/20240507/naemniki-1944284455.html
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россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
Суд в Москве заочно арестовал троих наемников, воюющих на стороне ВСУ

Суд в Москве заочно арестовал украинских наемников из США, Израиля и Молдавии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх иностранных наёмников, воюющих в составе ВСУ, сообщили РИА Новости в суде.
Речь идет об американском наемнике Трое Оффенбекере, израильтянине с азербайджанскими корнями Денисе Десятнике и уроженце Молдавии Станиславе Гибадулине. "Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
Они объявлены в международный розыск. Им заочно предъявлено обвинение в участии наёмника в вооруженным конфликте или военных действиях и грозит в России лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов
06:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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