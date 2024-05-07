https://ria.ru/20240507/naemniki-1944323513.html
Суд в Москве заочно арестовал троих наемников, воюющих на стороне ВСУ
Суд в Москве заочно арестовал троих наемников, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
Суд в Москве заочно арестовал троих наемников, воюющих на стороне ВСУ
Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх иностранных наёмников, воюющих в составе ВСУ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:11
2024-05-07T11:11
2024-05-07T11:20
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх иностранных наёмников, воюющих в составе ВСУ, сообщили РИА Новости в суде.Речь идет об американском наемнике Трое Оффенбекере, израильтянине с азербайджанскими корнями Денисе Десятнике и уроженце Молдавии Станиславе Гибадулине. "Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.Они объявлены в международный розыск. Им заочно предъявлено обвинение в участии наёмника в вооруженным конфликте или военных действиях и грозит в России лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
https://ria.ru/20240507/naemniki-1944284455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
Суд в Москве заочно арестовал троих наемников, воюющих на стороне ВСУ
Суд в Москве заочно арестовал украинских наемников из США, Израиля и Молдавии