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В МВД прокомментировали задержание гражданина США во Владивостоке - РИА Новости, 07.05.2024
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13:38 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/mvd-1944396509.html
В МВД прокомментировали задержание гражданина США во Владивостоке
В МВД прокомментировали задержание гражданина США во Владивостоке - РИА Новости, 07.05.2024
В МВД прокомментировали задержание гражданина США во Владивостоке
Подозреваемого в краже у девушки во Владивостоке американца задержали в гостинице, он собирался вылетать на родину, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:38
2024-05-07T13:38
россия
владивосток
южная корея
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Подозреваемого в краже у девушки во Владивостоке американца задержали в гостинице, он собирался вылетать на родину, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что американский военнослужащий, которого задержали во Владивостоке, проходит по "бытовой" статье, он заехал в Приморье по пути домой в США. Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "Кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал после знакомства в Корее. "Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину", - говорится в сообщении. Отмечается, что во Владивосток мужчина приехал к знакомой 10 апреля. В краевом УМВД РИА Новости подтвердили, что речь об американце Гордоне Блэке. Ранее официальный представитель армии США Синтия Смит заявила РИА Новости, что 2 мая российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинению в нарушении закона. РФ уведомила госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия проинформировала о случившемся семью задержанного, а госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку. Военный Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20240507/amerikanets-1944273090.html
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владивосток
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россия, владивосток, южная корея
Россия, Владивосток, Южная Корея
В МВД прокомментировали задержание гражданина США во Владивостоке

МВД: подозреваемого в краже во Владивостоке американца задержали в гостинице

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Подозреваемого в краже у девушки во Владивостоке американца задержали в гостинице, он собирался вылетать на родину, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что американский военнослужащий, которого задержали во Владивостоке, проходит по "бытовой" статье, он заехал в Приморье по пути домой в США. Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "Кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал после знакомства в Корее.
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"Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во Владивосток мужчина приехал к знакомой 10 апреля.
В краевом УМВД РИА Новости подтвердили, что речь об американце Гордоне Блэке.
Ранее официальный представитель армии США Синтия Смит заявила РИА Новости, что 2 мая российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинению в нарушении закона. РФ уведомила госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия проинформировала о случившемся семью задержанного, а госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку. Военный Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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