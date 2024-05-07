https://ria.ru/20240507/musor-1944509742.html

Путин поручил обеспечить полную сортировку мусора

Путин поручил обеспечить полную сортировку мусора - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил обеспечить полную сортировку мусора

Путин поручил к 2030 году обеспечить стопроцентную сортировку мусора, в качестве вторсырья использовать не менее 25% отходов, следует из подписанного указа "О... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:06

2024-05-07T19:06

2024-05-07T20:59

общество

россия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Путин поручил к 2030 году обеспечить стопроцентную сортировку мусора, в качестве вторсырья использовать не менее 25% отходов, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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общество, россия