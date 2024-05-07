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Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня - горхозяйство - РИА Новости, 07.05.2024
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18:36 07.05.2024
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Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня - горхозяйство
Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня - горхозяйство - РИА Новости, 07.05.2024
Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня - горхозяйство
Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:36
2024-05-07T18:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сильный ветер сохранится до конца дня. По прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что горожан просят быть внимательными на улице.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня - горхозяйство

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер и ливень в Москве
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сильный ветер сохранится до конца дня. По прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 14 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горожан просят быть внимательными на улице.
 
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