https://ria.ru/20240507/moshenniki-1944426910.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 07.05.2024

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Полиция предупредила о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий", где через сайт моделям предлагают оплатить аренду студии, а также дополнительные услуги... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:06

2024-05-07T15:06

2024-05-07T15:08

общество

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция предупредила о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий", где через сайт моделям предлагают оплатить аренду студии, а также дополнительные услуги стилиста и реквизит, сообщает Telegram-канал МВД Медиа. "УБК МВД России информирует: распространяется мошенническая схема с фейковыми фотосессиями", - говорится в сообщении. По информации полиции, аферисты под видом начинающих фотографов связываются с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях: девушке нужно оплатить лишь аренду студии. После лжефотографы отправляют жертвам ссылки на сайты "проверенных студий", где девушкам предлагают выбрать время и дату съемки, оплатить аренду и дополнительно - услуги стилиста и реквизит. Далее жертву направляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису. "Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счета", - добавляется в сообщении. В МВД призвали граждан не соглашаться на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщать личные данные незнакомым.

https://ria.ru/20231021/moshennik-1904277911.html

https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html

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общество, россия