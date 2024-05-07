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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 07.05.2024
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15:06 07.05.2024 (обновлено: 15:08 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/moshenniki-1944426910.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 07.05.2024
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Полиция предупредила о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий", где через сайт моделям предлагают оплатить аренду студии, а также дополнительные услуги... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:06
2024-05-07T15:08
общество
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция предупредила о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий", где через сайт моделям предлагают оплатить аренду студии, а также дополнительные услуги стилиста и реквизит, сообщает Telegram-канал МВД Медиа. "УБК МВД России информирует: распространяется мошенническая схема с фейковыми фотосессиями", - говорится в сообщении. По информации полиции, аферисты под видом начинающих фотографов связываются с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях: девушке нужно оплатить лишь аренду студии. После лжефотографы отправляют жертвам ссылки на сайты "проверенных студий", где девушкам предлагают выбрать время и дату съемки, оплатить аренду и дополнительно - услуги стилиста и реквизит. Далее жертву направляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису. "Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счета", - добавляется в сообщении. В МВД призвали граждан не соглашаться на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщать личные данные незнакомым.
https://ria.ru/20231021/moshennik-1904277911.html
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общество, россия
Общество, Россия
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

МВД предупредило россиян о схеме мошенничества с фейковыми фотосессиями

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция предупредила о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий", где через сайт моделям предлагают оплатить аренду студии, а также дополнительные услуги стилиста и реквизит, сообщает Telegram-канал МВД Медиа.
"УБК МВД России информирует: распространяется мошенническая схема с фейковыми фотосессиями", - говорится в сообщении.
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По информации полиции, аферисты под видом начинающих фотографов связываются с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях: девушке нужно оплатить лишь аренду студии. После лжефотографы отправляют жертвам ссылки на сайты "проверенных студий", где девушкам предлагают выбрать время и дату съемки, оплатить аренду и дополнительно - услуги стилиста и реквизит.
Далее жертву направляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису.
"Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счета", - добавляется в сообщении.
В МВД призвали граждан не соглашаться на подозрительно выгодные условия сделок и не сообщать личные данные незнакомым.
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