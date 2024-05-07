https://ria.ru/20240507/mishustin-1944393220.html
Путин выдвинет Мишустина на пост премьера, считает Зюганов
Путин выдвинет Мишустина на пост премьера, считает Зюганов - РИА Новости, 07.05.2024
Путин выдвинет Мишустина на пост премьера, считает Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что при выборе кандидатуры на пост премьер-министра РФ президент РФ Владимир Путин остановится на Михаиле Мишустине. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:32
2024-05-07T13:32
2024-05-07T14:23
политика
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что при выборе кандидатуры на пост премьер-министра РФ президент РФ Владимир Путин остановится на Михаиле Мишустине."Считаю, что Путин сделал три-четыре шага вперёд... ключевые направления обозначил (Путин)... жду, что он хорошо воспримет наши предложения... почти уверен, что президент остановится на Мишустине", - сказал он в эфире Первого канала.Также на вопрос о том, что депутат ожидает от нового президентского срока Путина, Зюганов ответил, что "война требует победы". "Победа достигается, когда есть консолидация, сплочение общества, освоение новых технологий", - добавил Зюганов.Зюганов также считает, что Путин входит в пятерку самых влиятельных людей на планете.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, геннадий зюганов, михаил мишустин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин выдвинет Мишустина на пост премьера, считает Зюганов
Зюганов: при выборе кандидатуры на пост премьера Путин остановится на Мишустине
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что при выборе кандидатуры на пост премьер-министра РФ президент РФ Владимир Путин остановится на Михаиле Мишустине.
"Считаю, что Путин сделал три-четыре шага вперёд... ключевые направления обозначил (Путин)... жду, что он хорошо воспримет наши предложения... почти уверен, что президент остановится на Мишустине", - сказал он в эфире Первого канала.
Также на вопрос о том, что депутат ожидает от нового президентского срока Путина, Зюганов ответил, что "война требует победы". "Победа достигается, когда есть консолидация, сплочение общества, освоение новых технологий", - добавил Зюганов.
Зюганов также считает, что Путин входит в пятерку самых влиятельных людей на планете.