https://ria.ru/20240507/mishustin-1944393220.html

Путин выдвинет Мишустина на пост премьера, считает Зюганов

Путин выдвинет Мишустина на пост премьера, считает Зюганов - РИА Новости, 07.05.2024

Путин выдвинет Мишустина на пост премьера, считает Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что при выборе кандидатуры на пост премьер-министра РФ президент РФ Владимир Путин остановится на Михаиле Мишустине. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:32

2024-05-07T13:32

2024-05-07T14:23

политика

россия

владимир путин

геннадий зюганов

михаил мишустин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что при выборе кандидатуры на пост премьер-министра РФ президент РФ Владимир Путин остановится на Михаиле Мишустине."Считаю, что Путин сделал три-четыре шага вперёд... ключевые направления обозначил (Путин)... жду, что он хорошо воспримет наши предложения... почти уверен, что президент остановится на Мишустине", - сказал он в эфире Первого канала.Также на вопрос о том, что депутат ожидает от нового президентского срока Путина, Зюганов ответил, что "война требует победы". "Победа достигается, когда есть консолидация, сплочение общества, освоение новых технологий", - добавил Зюганов.Зюганов также считает, что Путин входит в пятерку самых влиятельных людей на планете.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, геннадий зюганов, михаил мишустин, инаугурация владимира путина — 2024