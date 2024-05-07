https://ria.ru/20240507/mishustin-1944323756.html

Мишустин прибыл на церемонию инаугурации президента России

Мишустин прибыл на церемонию инаугурации президента России - РИА Новости, 07.05.2024

Мишустин прибыл на церемонию инаугурации президента России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кремль на церемонию инаугурации президента России. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:12

2024-05-07T11:12

2024-05-07T12:28

политика

россия

михаил мишустин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кремль на церемонию инаугурации президента России.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Мишустин прибыл на инаугурацию в 11.10 мск.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2024

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политика, россия, михаил мишустин, инаугурация владимира путина — 2024