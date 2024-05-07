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Мишустин прибыл на церемонию инаугурации президента России
Мишустин прибыл на церемонию инаугурации президента России - РИА Новости, 07.05.2024
Мишустин прибыл на церемонию инаугурации президента России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кремль на церемонию инаугурации президента России. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:12
2024-05-07T11:12
2024-05-07T12:28
политика
россия
михаил мишустин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кремль на церемонию инаугурации президента России.Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Мишустин прибыл на инаугурацию в 11.10 мск.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, михаил мишустин, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Мишустин прибыл на церемонию инаугурации президента России
Мишустин прибыл в Кремль на церемонию инаугурации президента России
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Кремль на церемонию инаугурации президента России.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Мишустин прибыл на инаугурацию в 11.10 мск.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.