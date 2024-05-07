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В Донецке пенсионер пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 07.05.2024 (обновлено: 17:11 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/mina-1944471848.html
В Донецке пенсионер пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"
В Донецке пенсионер пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" - РИА Новости, 07.05.2024
В Донецке пенсионер пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"
Пожилой мужчина получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:05
2024-05-07T17:11
куйбышевский район
украина
киев
алексей кулемзин (донецк)
оон
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Пожилой мужчина получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в Куйбышевском районе на участке возле частного дома по улице Энгельса наступил на мину "Лепесток" и получил ранение 77-летний мужчина", — говорится в сообщении.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, украина, киев, алексей кулемзин (донецк), оон, происшествия
Куйбышевский район, Украина, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Донецке пенсионер пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"

Кулемзин: при подрыве на мине "Лепесток" в Донецке пострадал 77-летний мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Пожилой мужчина получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительной информации, в Куйбышевском районе на участке возле частного дома по улице Энгельса наступил на мину "Лепесток" и получил ранение 77-летний мужчина", — говорится в сообщении.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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