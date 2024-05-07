https://ria.ru/20240507/mina-1944471848.html

В Донецке пенсионер пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"

В Донецке пенсионер пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток" - РИА Новости, 07.05.2024

В Донецке пенсионер пострадал, подорвавшись на мине "Лепесток"

Пожилой мужчина получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:05

2024-05-07T17:05

2024-05-07T17:11

куйбышевский район

украина

киев

алексей кулемзин (донецк)

оон

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Пожилой мужчина получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в Куйбышевском районе на участке возле частного дома по улице Энгельса наступил на мину "Лепесток" и получил ранение 77-летний мужчина", — говорится в сообщении.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

куйбышевский район

украина

киев

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куйбышевский район, украина, киев, алексей кулемзин (донецк), оон, происшествия