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Met Gala 2024: чем удивил главный бал мира модной индустрии в Нью-Йорке

Met Gala 2024: чем удивил главный бал мира модной индустрии в Нью-Йорке - РИА Новости, 07.05.2024

Met Gala 2024: чем удивил главный бал мира модной индустрии в Нью-Йорке

Каждый год в первый понедельник мая в Нью-Йорке проходит бал Института костюма Met Gala с участием самых ярких мировых звезд. В этом году гости в своих нарядах... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:13

2024-05-07T17:13

2024-05-07T17:40

фото

нью-йорк (город)

мода

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Каждый год в первый понедельник мая в Нью-Йорке проходит бал Института костюма Met Gala с участием самых ярких мировых звезд. В этом году гости в своих нарядах обыграли тему "Спящие красавицы: пробуждение моды". Эксперименты Шакиры, Деми Мур, Ким Кардашьян и других звезд шоу-бизнеса — в фотоленте Ria.ru.

нью-йорк (город)

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