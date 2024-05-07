Met Gala 2024: чем удивил главный бал мира модной индустрии в Нью-Йорке

Дженнифер Лопес посетила ежегодный бал Met Gala в эффектном платье.
Дженнифер Лопес посетила ежегодный бал Met Gala в эффектном платье.
Кара Делевинь удивила зрителей костюмом напоминающим кольчугу.
Ярко-красное платье колумбийской певицы Шакиры привлекало внимание публики.
Ярко-красное платье колумбийской певицы Шакиры привлекало внимание публики.
Мария Шарапова на благотворительном вечере продемонстрировала платье в желтых тонах.
Мария Шарапова на благотворительном вечере продемонстрировала платье в желтых тонах.
Головной убор Зендеи очаровал зрителей.
Ники Минаж удивила присутствующих образом цветочной феи.
Ники Минаж удивила присутствующих образом цветочной феи.
Кит Урбан и Николь Кидман прибыли на бал в гармоничных черно-белых одеяниях.
Кит Урбан и Николь Кидман прибыли на бал в гармоничных черно-белых одеяниях.
Ким Кардашьян удивила гостей своим полупрозрачным платьем и узким корсетом.
Ким Кардашьян удивила гостей своим полупрозрачным платьем и узким корсетом.
Джиджи Хадид очаровала окружающих своим цветочным платьем.
Джиджи Хадид очаровала окружающих своим цветочным платьем.
Ирина Шейк посетила мероприятие в изящном серебристом платье.
Ирина Шейк посетила мероприятие в изящном серебристом платье.
Лана Дель Рей прибывала на Met Gala в платье украшенном веточками и легкой вуалью.
Лана Дель Рей прибывала на Met Gala в платье украшенном веточками и легкой вуалью.
Деми Мур приехала на бал в роскошном наряде с нежным узором.
Жанель Монэ удивила гостей свои откровенным платьем.
Жанель Монэ удивила гостей свои откровенным платьем.
Карди Би появилась на балу в черном платье с пышным шлейфом.
Карди Би появилась на балу в черном платье с пышным шлейфом.