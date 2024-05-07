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Met Gala 2024: чем удивил главный бал мира модной индустрии в Нью-Йорке - РИА Новости, 07.05.2024
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17:13 07.05.2024 (обновлено: 17:40 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/meropriyatie-1944413737.html
Met Gala 2024: чем удивил главный бал мира модной индустрии в Нью-Йорке
Met Gala 2024: чем удивил главный бал мира модной индустрии в Нью-Йорке - РИА Новости, 07.05.2024
Met Gala 2024: чем удивил главный бал мира модной индустрии в Нью-Йорке
Каждый год в первый понедельник мая в Нью-Йорке проходит бал Института костюма Met Gala с участием самых ярких мировых звезд. В этом году гости в своих нарядах... РИА Новости, 07.05.2024
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фото
нью-йорк (город)
мода
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Каждый год в первый понедельник мая в Нью-Йорке проходит бал Института костюма Met Gala с участием самых ярких мировых звезд. В этом году гости в своих нарядах обыграли тему "Спящие красавицы: пробуждение моды". Эксперименты Шакиры, Деми Мур, Ким Кардашьян и других звезд шоу-бизнеса — в фотоленте Ria.ru.
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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фото, фото, нью-йорк (город), мода
Фото, Нью-Йорк (город), мода

Met Gala 2024: чем удивил главный бал мира модной индустрии в Нью-Йорке

Читать ria.ru в
Каждый год в первый понедельник мая в Нью-Йорке проходит бал Института костюма Met Gala с участием самых ярких мировых звезд. В этом году гости в своих нарядах обыграли тему "Спящие красавицы: пробуждение моды". Эксперименты Шакиры, Деми Мур, Ким Кардашьян и других звезд шоу-бизнеса — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Evan Agostini

Дженнифер Лопес посетила ежегодный бал Met Gala в эффектном платье.

Дженнифер Лопес на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященный открытию выставки Спящие красавицы: пробуждение моды 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Дженнифер Лопес посетила ежегодный бал Met Gala в эффектном платье.

© AP Photo / Evan Agostini
1 из 14
© AFP 2024 / ANGELA WEISS

Кара Делевинь удивила зрителей костюмом напоминающим кольчугу.

Британская модель и актриса Кара Делевинь прибывает на Met Gala 2024 в Метрополитен-музее 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Кара Делевинь удивила зрителей костюмом напоминающим кольчугу.

© AFP 2024 / ANGELA WEISS
2 из 14
© AFP 2024 / ANGELA WEISS

Ярко-красное платье колумбийской певицы Шакиры привлекало внимание публики.

Колумбийская певица Шакира прибывает на Met Gala 2024 в Метрополитен-музее 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Ярко-красное платье колумбийской певицы Шакиры привлекало внимание публики.

© AFP 2024 / ANGELA WEISS
3 из 14
© AP Photo / Evan Agostini

Мария Шарапова на благотворительном вечере продемонстрировала платье в желтых тонах.

Мария Шарапова на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященный открытию выставки Спящие красавицы: пробуждение моды 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Мария Шарапова на благотворительном вечере продемонстрировала платье в желтых тонах.

© AP Photo / Evan Agostini
4 из 14
© AFP 2024 / ANGELA WEISS

Головной убор Зендеи очаровал зрителей.

Американская актриса Зендея прибывает на Met Gala 2024 в Метрополитен-музее 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Головной убор Зендеи очаровал зрителей.

© AFP 2024 / ANGELA WEISS
5 из 14
© Evan Agostini

Ники Минаж удивила присутствующих образом цветочной феи.

Ники Минаж на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященный открытию выставки Спящие красавицы: пробуждение моды 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Ники Минаж удивила присутствующих образом цветочной феи.

© Evan Agostini
6 из 14
© AFP 2024 / ANGELA WEISS

Кит Урбан и Николь Кидман прибыли на бал в гармоничных черно-белых одеяниях.

Австралийский певец и автор песен Кит Урбан и американо-австралийская актриса Николь Кидман прибывают на Met Gala 2024 в Метрополитен-музее 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Кит Урбан и Николь Кидман прибыли на бал в гармоничных черно-белых одеяниях.

© AFP 2024 / ANGELA WEISS
7 из 14
© AP Photo / Evan Agostini

Ким Кардашьян удивила гостей своим полупрозрачным платьем и узким корсетом.

Ким Кардашьян на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященный открытию выставки Спящие красавицы: пробуждение моды 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Ким Кардашьян удивила гостей своим полупрозрачным платьем и узким корсетом.

© AP Photo / Evan Agostini
8 из 14
© AP Photo / Evan Agostini

Джиджи Хадид очаровала окружающих своим цветочным платьем.

Джиджи Хадид на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященный открытию выставки Спящие красавицы: пробуждение моды 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Джиджи Хадид очаровала окружающих своим цветочным платьем.

© AP Photo / Evan Agostini
9 из 14
© AP Photo / CJ Rivera

Ирина Шейк посетила мероприятие в изящном серебристом платье.

Ирина Шейк покидает отель The Mark перед посещением благотворительного вечера Института костюма Метрополитен-музея, посвященный открытию выставки Спящие красавицы: пробуждение моды 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Ирина Шейк посетила мероприятие в изящном серебристом платье.

© AP Photo / CJ Rivera
10 из 14
© AFP 2024 / ANGELA WEISS

Лана Дель Рей прибывала на Met Gala в платье украшенном веточками и легкой вуалью.

Американская певица Лана Дель Рей прибывает на Met Gala 2024 в Метрополитен-музее 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Лана Дель Рей прибывала на Met Gala в платье украшенном веточками и легкой вуалью.

© AFP 2024 / ANGELA WEISS
11 из 14
© AFP 2024 / ANGELA WEISS

Деми Мур приехала на бал в роскошном наряде с нежным узором.

Американская актриса Деми Мур прибывает на Met Gala 2024 в Метрополитен-музее 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Деми Мур приехала на бал в роскошном наряде с нежным узором.

© AFP 2024 / ANGELA WEISS
12 из 14
© AP Photo / Evan Agostini

Жанель Монэ удивила гостей свои откровенным платьем.

Жанель Монэ на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященный открытию выставки Спящие красавицы: пробуждение моды 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Жанель Монэ удивила гостей свои откровенным платьем.

© AP Photo / Evan Agostini
13 из 14
© AP Photo / Evan Agostini

Карди Би появилась на балу в черном платье с пышным шлейфом.

Карди Би на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, посвященный открытию выставки Спящие красавицы: пробуждение моды 6 мая 2024 года в Нью-Йорке

Карди Би появилась на балу в черном платье с пышным шлейфом.

© AP Photo / Evan Agostini
14 из 14
 
ФотоНью-Йорк (город)мода
 
 
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