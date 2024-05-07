https://ria.ru/20240507/memorial-1944281395.html

В ЛНР восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны

В ЛНР восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 07.05.2024

В ЛНР восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны

Военнослужащие группировки войск "Центр" восстановили частично разрушенный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T05:22

2024-05-07T05:22

2024-05-07T05:22

городское хозяйство москвы

луганская народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850507644_0:123:3312:1986_1920x0_80_0_0_da088a7693de9cc1a07a51e66787b309.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" восстановили частично разрушенный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Центр" восстановили частично разрушенный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка Луганской Народной Республики. Ремонтные работы начались после обращения главы населенного пункта к военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе работ военнослужащие очистили от загрязнений и старой краски плиты с именами фронтовиков, погибших во время Великой Отечественной войны, восстановили элементы мемориала и отреставрировали надписи. "Также заменили разрушенную тротуарную плитку, восстановили бордюры, вывезли мусор с прилегающей территории и навели порядок на цветочных клумбах. На чашу Вечного огня установили пятиконечную красную звезду", - сообщили в министерстве. Уточняется, что восстановление обелиска будет завершено ко Дню Победы, где пройдут праздничные мероприятия для местных жителей района.

https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944281057.html

https://ria.ru/20240418/pamyatnik-1940702068.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, луганская народная республика, россия