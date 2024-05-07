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В ЛНР восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 07.05.2024
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05:22 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/memorial-1944281395.html
В ЛНР восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны
В ЛНР восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 07.05.2024
В ЛНР восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны
Военнослужащие группировки войск "Центр" восстановили частично разрушенный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:22
2024-05-07T05:22
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" восстановили частично разрушенный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Центр" восстановили частично разрушенный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка Луганской Народной Республики. Ремонтные работы начались после обращения главы населенного пункта к военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе работ военнослужащие очистили от загрязнений и старой краски плиты с именами фронтовиков, погибших во время Великой Отечественной войны, восстановили элементы мемориала и отреставрировали надписи. "Также заменили разрушенную тротуарную плитку, восстановили бордюры, вывезли мусор с прилегающей территории и навели порядок на цветочных клумбах. На чашу Вечного огня установили пятиконечную красную звезду", - сообщили в министерстве. Уточняется, что восстановление обелиска будет завершено ко Дню Победы, где пройдут праздничные мероприятия для местных жителей района.
https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944281057.html
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Городское хозяйство Москвы, Луганская Народная Республика, Россия
В ЛНР восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны

Военные восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Луганск
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" восстановили частично разрушенный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие группировки войск "Центр" восстановили частично разрушенный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Новоахтырка Луганской Народной Республики. Ремонтные работы начались после обращения главы населенного пункта к военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе работ военнослужащие очистили от загрязнений и старой краски плиты с именами фронтовиков, погибших во время Великой Отечественной войны, восстановили элементы мемориала и отреставрировали надписи.
"Также заменили разрушенную тротуарную плитку, восстановили бордюры, вывезли мусор с прилегающей территории и навели порядок на цветочных клумбах. На чашу Вечного огня установили пятиконечную красную звезду", - сообщили в министерстве.
Уточняется, что восстановление обелиска будет завершено ко Дню Победы, где пройдут праздничные мероприятия для местных жителей района.
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