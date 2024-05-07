https://ria.ru/20240507/meduchrezhdeniya-1944520863.html

Более 140 аппаратов ИВЛ закупят для подмосковных медучреждений в 2024 году

Более 140 аппаратов ИВЛ закупят для подмосковных медучреждений в 2024 году - РИА Новости, 07.05.2024

Более 140 аппаратов ИВЛ закупят для подмосковных медучреждений в 2024 году

Более 140 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) закупят для подмосковных больниц в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:45

2024-05-07T19:45

2024-05-07T19:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 140 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) закупят для подмосковных больниц в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Аппараты ИВЛ используются для помощи пациентам, у которых по каким-либо причинам нарушена функция дыхания. Область их применения широка – это респираторная поддержка пациентов в реанимации, недоношенных новорожденных, пациентов во время операций и других. В этом году мы планируем закупить более 140 аппаратов ИВЛ для подмосковных больниц, на эти цели направлено свыше 440 миллионов рублей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, медтехника поступит в 30 больниц региона, в том числе в Долгопрудненскую, Пушкинскую, Клинскую, Подольскую, Мытищинскую и другие.

https://ria.ru/20240503/podmoskove-1943642466.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк