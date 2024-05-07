https://ria.ru/20240507/mchs-1944501638.html

При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС

При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 07.05.2024

При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС России пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР, им оказывают медицинскую помощь, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:44

2024-05-07T18:44

2024-05-07T18:44

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

горловка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС России пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР, им оказывают медицинскую помощь, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник. Специалисты МЧС России — в больнице, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении. Отмечается, что также повреждена пожарная автоцистерна.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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происшествия, россия, донецкая народная республика, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)