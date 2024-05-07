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При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/mchs-1944501638.html
При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС
При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 07.05.2024
При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС России пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР, им оказывают медицинскую помощь, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:44
2024-05-07T18:44
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС России пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР, им оказывают медицинскую помощь, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник. Специалисты МЧС России — в больнице, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении. Отмечается, что также повреждена пожарная автоцистерна.
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россия
донецкая народная республика
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происшествия, россия, донецкая народная республика, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС

При атаке беспилотника на Горловку пострадали сотрудники МЧС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС России пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР, им оказывают медицинскую помощь, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник. Специалисты МЧС России — в больнице, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также повреждена пожарная автоцистерна.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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