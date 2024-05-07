https://ria.ru/20240507/mchs-1944501638.html
При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС
При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 07.05.2024
При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС России пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР, им оказывают медицинскую помощь, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:44
2024-05-07T18:44
2024-05-07T18:44
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС России пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР, им оказывают медицинскую помощь, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник. Специалисты МЧС России — в больнице, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении. Отмечается, что также повреждена пожарная автоцистерна.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
россия
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, донецкая народная республика, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При атаке беспилотника в ДНР пострадали сотрудники МЧС
При атаке беспилотника на Горловку пострадали сотрудники МЧС