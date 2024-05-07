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На Украине продают маски девушек в качестве средства от вручения повестки - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/maski-1944465809.html
На Украине продают маски девушек в качестве средства от вручения повестки
На Украине продают маски девушек в качестве средства от вручения повестки - РИА Новости, 07.05.2024
На Украине продают маски девушек в качестве средства от вручения повестки
Украинские маркетплейсы начали продавать реалистичные "маски девушек" по 350 долларов за штуку в качестве средства от вручения повестки, сообщило украинское... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:47
2024-05-07T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские маркетплейсы начали продавать реалистичные "маски девушек" по 350 долларов за штуку в качестве средства от вручения повестки, сообщило украинское издание "Страна". В начале 2024 года украинские СМИ сообщали о распространившихся на торговых площадках страны реалистичных "масках старика", которые также продавали по 13,9 тысяч гривен или 350 долларов и также предлагали в качестве защиты от вручения повестки. "На маркетплейсах Украины начали продавать реалистичные маски девушек за 13,9 тысячи гривен (около 350 долларов - ред.). Видимо, они нужны для выхода на улицу без опасения быть задержанным ТЦК (территориальный центр комплектования - новое название военкоматов на Украине - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
На Украине продают маски девушек в качестве средства от вручения повестки

На Украине начали продавать реалистичные маски девушек для защиты от повесток

© СоцсетиОбъявление о продаже маски девушки в качестве средства от вручения повестки
Объявление о продаже маски девушки в качестве средства от вручения повестки
© Соцсети
Объявление о продаже маски девушки в качестве средства от вручения повестки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские маркетплейсы начали продавать реалистичные "маски девушек" по 350 долларов за штуку в качестве средства от вручения повестки, сообщило украинское издание "Страна".
В начале 2024 года украинские СМИ сообщали о распространившихся на торговых площадках страны реалистичных "масках старика", которые также продавали по 13,9 тысяч гривен или 350 долларов и также предлагали в качестве защиты от вручения повестки.
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"На маркетплейсах Украины начали продавать реалистичные маски девушек за 13,9 тысячи гривен (около 350 долларов - ред.). Видимо, они нужны для выхода на улицу без опасения быть задержанным ТЦК (территориальный центр комплектования - новое название военкоматов на Украине - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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